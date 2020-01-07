“Насаф”нинг собиқ устози Словакия клубини бошқаради
Қаршининг “Насаф” клуби билан ОФК кубогида ғолиб чиққан украиналик машҳур мураббийи Анатолий Демьяненко олти йиллик танаффусдан кейин мураббийлик фаолиятини давом эттирадиган бўлди.
Анатолий Васильевич Словакиянинг “Нитра” клубига бош мураббий этиб тайинланди. Клубнинг Фейсбукдаги расмий саҳифасида хабар берилишича, украиналик мутахассисга Мирослав Немец ва Мирослав Кениг ёрдамлашишади.
“Нитра” айни пайтда Словакия чемпионатида 18 турдан сўнг аутсайдерлар қаторида бормоқда. Янги мураббий олдига жамоани кучли дивизионда сақлаб қолиш вазифаси турибди.
Анатолий Демьяненко 2011 йили “Насаф”ни бошқарган бўлса, 2012 йили Украинанинг “Волынь” клубига мураббий этиб тайинланланганди. 2013 йилдан буён украиналик мутахассис ҳеч бир жамоада ишламаётган эди.
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