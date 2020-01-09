U-23 Осиё чемпионати. Ўзбекистон ОТЖ ғалабани бой берди
U-23 Осиё чемпионати доирасидаги Ўзбекистон U-23 - Эрон U-23 учрашуви бўлиб ўтди.
U-23 Осиё чемпионати
"C" гуруҳи, 1-тур
Ўзбекистон - Эрон 1:1
Голлар: Ислом Қобилов 40 пенальти, - 1:0. Ризо Деҳқони 57, - 1:1.
Ўзбекистон U-23: 1.Абдувоҳид Неъматов, 2.Ислом Қобилов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 4.Абдулла Абдуллаев, 6.Азиз Ғаниев, 8.Нурилло Тўхтасинов (23.Ойбек Бозоров, 66), 9.Жасурбек Яхшибоев, 10.Бобир Абдихолиқов, 19.Илҳом Алижонов, 20.Ҳусниддин Алиқулов, 22.Санжар Қодирқулов (17.Ислом Кенжабоев, 85).
Захира: 12.Машхуржон Муҳаммаджонов, 21.Низомитдин Зиёвутдинов, 5.Дилшод Саитов, 7.Шароф Мухитдинов, 13.Шерзод Насруллаев, 14.Аброрбек Исмоилов, 15.Ойбек Рустамов, 18.Достон Ибрагимов, 11.Миржаҳон Мираҳмадов, 16.Азизбек Амонов
Эрон: 1.Ҳабиб Фараббаси, 4.Можтаба Нажариан, 8.Меҳди Меҳдихани, 9.Оллоҳёр Саййадманеш, 10.Ризо Шекари, 15.Ризо Деҳқони, 16.Муҳаммад Моҳебби (17.Жаъфар Салмани, 84), 18.Али Шожайи (11.Меҳли Гайеди, 46), 19.Матин Каримзода, 21.Омид Нурафкан, 23.Ориф Оғаси.
Захира: 12.Мерож Исмоили, 22.Маҳди Нуруллоҳи, 2.Ҳуссайин Саки, 3.Меҳран Деракшанмеҳр, 5.Шаҳин Тохирхани, 6.Сина Замеҳран, 7.Амир Рустайи, 13.Амирҳуссайин Ҳассанзода, 14.Ризо Жабиреҳ, 20.Муҳаммад Ходабандело.
Огоҳлантиришлар: Ҳожиакбар Алижонов 12, Ориф Оғаси 18.
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