Шомуродов ва "Ростов" футболчилари тиббий кўрикдан ўтишмоқда (фото)

  • 10 январь 2020, 20:09
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  • Спорт
    • Шомуродов ва "Ростов" футболчилари тиббий кўрикдан ўтишмоқда (фото)
    Футболчилар Абу-Дабида бўлиб ўтадиган қишки илк йиғинга тайёргарлик кўришмоқда. Бир неча соат олдин ўйинчилар Москвадаги клиникалардан бирида тиббий кўрикдан ўтишни бошлашди.

    Ўйинчиларнинг бир қисми 9 январь куни Москвага учиб келишган бўлса, қолганлар эрталаб жамоага қўшилишди. БАА сафари эса 11 январь куни режалаштирилган.


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    » » Шомуродов ва "Ростов" футболчилари тиббий кўрикдан ўтишмоқда (фото)
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