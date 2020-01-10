Шомуродов ва "Ростов" футболчилари тиббий кўрикдан ўтишмоқда (фото)
Футболчилар Абу-Дабида бўлиб ўтадиган қишки илк йиғинга тайёргарлик кўришмоқда. Бир неча соат олдин ўйинчилар Москвадаги клиникалардан бирида тиббий кўрикдан ўтишни бошлашди.
Ўйинчиларнинг бир қисми 9 январь куни Москвага учиб келишган бўлса, қолганлар эрталаб жамоага қўшилишди. БАА сафари эса 11 январь куни режалаштирилган.
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