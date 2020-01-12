U-23 Осиё чемпионати. Ўзбекистон Хитойни мағлуб этди

  • 12 январь 2020, 20:13
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  • Спорт
    • U-23 Осиё чемпионати. Ўзбекистон Хитойни мағлуб этди
    U-23 Осиё чемпионати доирасидаги Хитой - Ўзбекистон учрашуви бўлиб ўтди.

    U-23 Осиё чемпионати
    "C" гуруҳи, 2-тур
    Хитой - Ўзбекистон - 0:2
    Голлар:     Ислом Қобилов 45+2 пенальти, - 0:1. Нурилло Тўхтасинов 80, - 0:2.
    Амалга оширилмаган пенальти: Ислом Қобилов 66 (дарвозабон).

    Хитой U-23: 12.Чен Веи, 3.Хуанг Зенгю, 4.Веи Зен, 5.Зу Ченжие, 6.Хуаг Конг (21.Занг Лингфенг, 59), 7.Янг Лию, 8.Дуан Лию, 10.Ху Жингханг, 11.Чен Бинбин, 14.Зао Жиафей, 15.Фенг Босуан,
    Захира: 1.Ли Гуанси, 22.Занг Ян, 2.Тонг Леи, 9.Занг Юнинг, 13.Зоу Жунчен, 16.Янг Шуаи, 17.Ли Руофан, 18.Жианг Шенглонг, 19.Тиан Хин, 20.Дилмурат Мавланяз, 23.Чен Пу.

    Ўзбекистон U-23: 1.Абдувоҳид Неъматов, 2.Ислом Қобилов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 4.Абдулла Абдуллаев, 6.Азиз Ғаниев, 9.Жасурбек Яхшибоев (18.Достон Ибрагимов, 90+2), 10.Бобир Абдихолиқов (11.Миржаҳон Мираҳмадов, 86), 19.Илҳом Алижонов, 20.Ҳусниддин Алиқулов, 22.Санжар Қодирқулов, 23.Ойбек Бозоров (8.Нурилло Тўхтасинов, 76).
    Захира: 12.Машҳуржон Муҳаммаджонов, 21.Низомиддин Зиёвутдинов, 5.Дилшод Саитов, 7.Шароф Мухитдинов, 13.Шерзод Насруллаев, 14.Аброрбек Исмоилов, 15.Ойбек Рустамов, 16.Азизбек Амонов, 17.Ислом Кенжабоев.
    Огоҳлантириш: Илҳом Алижонов 23.

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