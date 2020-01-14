МакГрегор ва Пакьяо... Улар ўртасида музокаралар давом этмоқда
UFC нинг собиқ чемпиони Конор МакГрегор профессионал бокс қоидаларига кўра бир нечта жанг ўтказмоқчи эканлигини маълум қилди.
“Мен бокс жангларини ўтказишга тайёрман. Биласизми, биз Мэнни Пакьяо билан жанг шартномасини имзолашга яқин эдик.
Бу жанг бўлиши мумкин. Чунки музокаралар ҳамон давом этмоқда. Ва кейин Малиньяжи билан учрашмоқчиман. Ҳа, у билан бокс қоидалари бўйича жанг қилмоқчиман.
Мен яна бокс тушмоқчиман. Бу борада жаҳон чемпионлик титулларини қўлга киритиш ниятидаман. Бу спорт турини яхши кўраман”, -деди МакГрегор.
«Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Спорт » МакГрегор ва Пакьяо... Улар ўртасида музокаралар давом этмоқда