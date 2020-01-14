МакГрегор ва Пакьяо... Улар ўртасида музокаралар давом этмоқда

  • 14 январь 2020, 20:05
  • 238
    •
  • Спорт
    • МакГрегор ва Пакьяо... Улар ўртасида музокаралар давом этмоқда
    UFC нинг собиқ чемпиони Конор МакГрегор профессионал бокс қоидаларига кўра бир нечта жанг ўтказмоқчи эканлигини маълум қилди.
    Мен бокс жангларини ўтказишга тайёрман. Биласизми, биз Мэнни Пакьяо билан жанг шартномасини имзолашга яқин эдик.

    Бу жанг бўлиши мумкин. Чунки музокаралар ҳамон давом этмоқда. Ва кейин Малиньяжи билан учрашмоқчиман. Ҳа, у билан бокс қоидалари бўйича жанг қилмоқчиман.

    Мен яна бокс тушмоқчиман. Бу борада жаҳон чемпионлик титулларини қўлга киритиш ниятидаман. Бу спорт турини яхши кўраман    ”, -деди МакГрегор.

    Facebook орқали авторизация
    Маълумот

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    » » МакГрегор ва Пакьяо... Улар ўртасида музокаралар давом этмоқда
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2020 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


     

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг