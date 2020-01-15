Ўзбекистон U-23 – Жанубий Корея U-23. Асосий таркиблар эълон қилинди
Бироздан сўнг футбол бўйича Ўзбекистон олимпия жамоаси Таиландда ўтаётган U-23 Осиё чемпионати гуруҳ босқичи учинчи тур баҳсида Жанубий Корея термасига қарши баҳс олиб боради. Айни пайтда терма жамоалар мураббийлари мазкур учрашув учун бошланғич таркибни эълон қилди.
Унга кўра, Любинко Друлович бўлажак ўйин учун қуйидаги футболчиларни асосий таркибда майдонга туширади:
U-23 Осиё чемпионати. Таиланд.
«С» гуруҳи, 3-тур. 15 январь, 15:15.
Ўзбекистон U-23 – Жанубий Корея U-23
Бош ҳакам: Хироюки Кимура (Япония)
Ўзбекистон U-23: 1.Абдувоҳид Неъматов, 2.Ислом Қобилов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 4.Абдулла Абдуллаев, 6.Азиз Ғаниев, 9.Жасурбек Яхшибоев, 10.Бобир Абдихолиқов, 19.Илҳом Алижонов, 20.Ҳусниддин Алиқулов, 22.Санжар Қодирқулов, 23.Ойбек Бозоров.
Захира: 12.Машҳуржон Муҳаммаджонов, 21.Низомиддин Зиёвутдинов, 5.Дилшод Саитов, 7.Шароф Мухитдинов, 8.Нурилло Тўхтасинов, 11.Миржаҳон Мираҳмадов, 13.Шерзод Насруллаев, 14.Аброрбек Исмоилов, 15.Ойбек Рустамов, 16.Азизбек Амонов, 17.Ислом Кенжабоев, 18.Достон Ибрагимов.
Манба: olympic.uz
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