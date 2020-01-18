UFC 246 турнирининг асосий кардида кимлар жанг қилади?

  • 18 январь 2020, 16:15
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  • Спорт
    • UFC 246 турнирининг асосий кардида кимлар жанг қилади?
    Хабарингиз бор, Тошкент вақти билан эртага тонгда АҚШнинг Невада штати T-Mobile Arena”да UFC 246 турнири бўлиб ўтади. Унинг марказий жангида Конор МакГрегор ҳамда Дональд Серроне октагонга чиқишади.

    Яна асосий карддан қуйидаги тўқнашувлар ўрин олган:
    1. Холли Холм – Ракель Пеннингтон
    2. Морис Грин – Алексей Олейник
    3. Клаудия Гаделья – Алекса Грассо
    4. Диего Феррейра – Энтони Петтис

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    » » UFC 246 турнирининг асосий кардида кимлар жанг қилади?
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