UFC 246 турнирининг асосий кардида кимлар жанг қилади?
Хабарингиз бор, Тошкент вақти билан эртага тонгда АҚШнинг Невада штати T-Mobile Arena”да UFC 246 турнири бўлиб ўтади. Унинг марказий жангида Конор МакГрегор ҳамда Дональд Серроне октагонга чиқишади.
Яна асосий карддан қуйидаги тўқнашувлар ўрин олган:
1. Холли Холм – Ракель Пеннингтон
2. Морис Грин – Алексей Олейник
3. Клаудия Гаделья – Алекса Грассо
4. Диего Феррейра – Энтони Петтис
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