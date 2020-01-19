UFC 246 турнирининг қолган жангларида қандай натижалар қайд этилди?
Сабина Мазо & Джей-Джей Олдрич - Мазо ғалаба қозонди(29-28 x2, 28-29).
Алекса Камур & Джастин Ледет - Камур ғалабага эришди. (29-28, 30-27 x2).
Дрю Добер & Насрат Хакпараст - Добер техник нокаут эвазига ғолиб чиқди.
Аскар Аскаров & Тим Эллиотт - Аскаров ғалаба қозонди. (29-28, 30-27, 30-27).
Андрэ Фили & Содик Юсуфф - Юсуфф ғолиб чиқди. (28-29, 28-29, 28-29).
Роксанн Модаффери & Мейси Барбер - Модаффери ғалбага эришди. (30-27 x 2, 30-26).
Энтони Петтис & Диего Феррейра - Феррейра иккинчи раундда бўғиш услуби билан ғолиб чиқди.
Брайан Келлехер & Од Осборн - Келлехер 1-раундда бўғиш услуби билан ғолиб чиқди.
Алексей Олейник & Морис Грин - Олейник оғриқли усулни қўллаб, муддатидан аввал зафар қучди.
Холли Холм[b][/b] & Рейкел Пеннингтон – Холм зафар қучди. (29-28, 30-27, 30-27)
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Янгиликлар » Спорт » UFC 246 турнирининг қолган жангларида қандай натижалар қайд этилди?