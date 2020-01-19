UFC 246 турнирининг қолган жангларида қандай натижалар қайд этилди?

  • 19 январь 2020, 12:20
  • 165
    •
  • Спорт
    • UFC 246 турнирининг қолган жангларида қандай натижалар қайд этилди?
    Сабина Мазо & Джей-Джей Олдрич - Мазо ғалаба қозонди(29-28 x2, 28-29).
    Алекса Камур & Джастин Ледет - Камур ғалабага эришди. (29-28, 30-27 x2).

    Дрю Добер & Насрат Хакпараст - Добер техник нокаут эвазига ғолиб чиқди.
    Аскар Аскаров & Тим Эллиотт - Аскаров ғалаба қозонди. (29-28, 30-27, 30-27).

    Андрэ Фили & Содик Юсуфф - Юсуфф ғолиб чиқди. (28-29, 28-29, 28-29).
    Роксанн Модаффери & Мейси Барбер - Модаффери ғалбага эришди. (30-27 x 2, 30-26).

    Энтони Петтис & Диего Феррейра - Феррейра иккинчи раундда бўғиш услуби билан ғолиб чиқди.
    Брайан Келлехер & Од Осборн - Келлехер 1-раундда бўғиш услуби билан ғолиб чиқди.

    Алексей Олейник & Морис Грин - Олейник оғриқли усулни қўллаб, муддатидан аввал зафар қучди.
    Холли Холм[b][/b] & Рейкел Пеннингтон – Холм зафар қучди. (29-28, 30-27, 30-27)

    Facebook орқали авторизация
    Маълумот

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    » » UFC 246 турнирининг қолган жангларида қандай натижалар қайд этилди?
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2020 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


     

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг