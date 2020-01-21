Жамшид Искандеров текинга «Локомотив»дан «Сеонгнам»га ўтди
Ўтган мавсумни Тошкентнинг «Локомотив» клубида ўтказган ярим ҳимоячи Жамшид Искандеров Жанубий Корея жамоаси сафига қўшилди.
Искандеров «K-Лига»да иштирок этадиган «Сеонгнам» клубига эркин агент сифатида ўтди ва янги жамоаси билан 2 йиллик шартнома имзолади.
Маълумот ўрнида, «Сеонгнам» 2010 йил Осиё чемпиони бўлган ва ўтган мавсум «К-Лига»да 9-ўринни эгаллаган.
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