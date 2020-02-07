"Реал" сенсацион тарзда Испания кубогини тарк этди (видео)

Испания кубоги 1/4 финалидан ўрин олган “Реал” ҳамда “Реал Сосьедад” жамоалари баҳси ўз ниҳоясига етди.
Қизиқарли ва голларга бой кечган ўйин кутилмаганда 3:4 ҳисобида мадридликларнинг мағлубияти билан якунланди. Шу тариқа Зидан шогирдлари кубокдаги ўз юришларини якунлашди.
Реал Мадрид – Реал Сосьедад 3:4
6 февраль, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
Голлар:0:1 – 22 Эдегор, 0:2 – 54 Исак, 0:3 – 56 Исак, 1:3 – 59 Марсело, 1:4 – 69 Мерино, 2:4 – 81 Родриго, 3:4 – 90 Начо.
Реал Мадрид – Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.
Реал Сосьедад – Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).
Огоҳлантиришлар:Эдегор (11), Ле Норман (19), Субельдия (66), Милитао (77), Горосабель (86).
Четлатиш:Горосабель (90).
TAS-IX
TAS-IX эмас