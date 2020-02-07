"Реал" сенсацион тарзда Испания кубогини тарк этди (видео)

  • 07 февраль 2020, 10:19
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  • Спорт
    • "Реал" сенсацион тарзда Испания кубогини тарк этди (видео)
    Испания кубоги 1/4 финалидан ўрин олган “Реал” ҳамда “Реал Сосьедад” жамоалари баҳси ўз ниҳоясига етди.
    Қизиқарли ва голларга бой кечган ўйин кутилмаганда 3:4 ҳисобида мадридликларнинг мағлубияти билан якунланди. Шу тариқа Зидан шогирдлари кубокдаги ўз юришларини якунлашди.

    Реал Мадрид – Реал Сосьедад 3:4
    6 февраль, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
    Голлар:0:1 – 22 Эдегор, 0:2 – 54 Исак, 0:3 – 56 Исак, 1:3 – 59 Марсело, 1:4 – 69 Мерино, 2:4 – 81 Родриго, 3:4 – 90 Начо.
    Реал Мадрид – Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.
    Реал Сосьедад – Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).
    Огоҳлантиришлар:Эдегор (11), Ле Норман (19), Субельдия (66), Милитао (77), Горосабель (86).
    Четлатиш:Горосабель (90).
    TAS-IX

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    » » "Реал" сенсацион тарзда Испания кубогини тарк этди (видео)
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