Кучли бешлик. Энг катта маош олувчи мураббий ким?
"Атлетико" бош мураббийи Диего Симеоне кучли бешликда энг кўп ҳақ олувчи мураббий деб топилди.
49 ёшли аргентиналик мутахассис ҳар ой солиқлардан ташқари 3,6 миллион евро ишлаб топади.
Европанинг Топ-6 мураббийлари:
1. Диего Симеоне ("Атлетико") - ойига 3,6 миллион евро
2. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 1,94
3. Жозе Моуриню ("Тоттенхэм") - 1,46
4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 1,46
5. Зинедин Зидан ("Реал") - 1,4
6. Антонио Конте ("Интер") - 1,38
"Барселона" янги мураббийи Кике Сетьен эса ойига 500 минг евро олади.
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