"Париматч" кубоги. "Ростов" пенальтилар сериясида "Локомотив"га ютқазди
Бугун Қатарда "Париматч" кубогининг 3-туридан ўрин олган "Ростов" ҳамда "Локомотив" Москва жамоалари баҳси бўлиб ўтди.
Қизиқарли ва муросасиз кечган учрашувнинг асосий бўлими 3:3 ҳисобида дуранг билан якунлангач, ғолиб номи пенальтилар сериясида аниқланди. Унда эса омад "темирйўлчилар"га кулиб боқди - 5:4.
Ростовликлар сафидаги ҳамюртимиз Элдор Шомуродов эса ўйинни асосий таркибда бошлади ва 77-дақиқада захирага олинди.
Шу тариқа "Париматч" кубогида Москванинг "Спартак" клуби биринчи ўринни эгаллади. Кейинги ўринлардан эса "Локомотив", "Ростов" ва "Партизан" жамоалари жой олишди.
"Локомотив" Россия – "Ростов" Россия – 3:3 (1:1, пенальти бўйича 5:4)
Голлар: 1:0 – Мурило (19), 1:1 – Осипенко (42), 1:2 – Мамаев (50), 2:2 – Крыховяк (60), 2:3 – Еременко (70), 3:3 – Рыбчинский (73).
«Локомотив»: Гильерме (Медведев, 46), Кверквелия, Мурило (Куликов, 46), Хеведес (Идову, 55), Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев, 87), Рыбус (Живоглядов, 82), Тугарев (Рыбчинский, 46).
«Ростов»: Рудаков, Осипенко, Логашов (Козлов, 46), Чистяков (Хаджикадунич, 77), Чернов, Зайнутдинов (Саплинов, 46), Еременко (Кожемякин, 77), Попов, Мамаев (Осинов, 69), Байрамян (Долгов, 46), Шомуродов (Прошляков, 77).
Мусобақа якунидаги ҳолат: «Спартак» – 7 (3), «Локомотив» – 5 (3), «Ростов» – 4 (3), «Партизан» – 2 (3).
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