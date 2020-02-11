"Шанхай СИПГ" футболчиси "Локомотив"га ўтиши мумкин

  • 11 февраль 2020, 21:09
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  • Спорт
    • "Шанхай СИПГ" футболчиси "Локомотив"га ўтиши мумкин
    Ҳужумчи Марко Арнаутович фаолиятини Россияда давом эттириши мумкин.
    30 ёшли Арнаутовичнинг вакиллари футболчини Москванинг "Локомотив" клубига таклиф қилишди.

    Арнаутович "Шанхай СИПГ"да 2019 йилдан бери ўйнамоқда, у Хитой клубига "Вест Хэм"дан ўтган эди.
    Австрия терма жамоаси ўйинчисининг Хитой клуби билан тузган шартномаси 2022 йилнинг декабрига қадар мўлжалланган.

    » » "Шанхай СИПГ" футболчиси "Локомотив"га ўтиши мумкин
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