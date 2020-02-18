Месси 2019 йилнинг энг яхши спортчиси деб топилди

  • 18 февраль 2020, 14:48
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  • Спорт
    • Месси 2019 йилнинг энг яхши спортчиси деб топилди
    Фото: AFP/Getty Images
    Аргентиналик футбол юлдузи Лионель Месси Laureus World Sportsman of the Year талқинига кўра, 2019 йилнинг энг спортчиси деб топилди.
    У бу совринни қўлга киритган биринчи футболчи сифатида тарихга кирди. Мессидан ташқари, бу мукофотга Формула-1нинг «Мерседес» жамоаси аъзоси Льюис Ҳэмилтон ҳам лойиқ кўрилди.

    Льюис Ҳэмилтон
    Маълумот ўрнида, World Sports Awards соврини 1999 йилда таъсис этилган бўлиб, спортчиларнинг ортда қолган йилда эришган натижаларга кўра, тақдирлаб келади.

    » » Месси 2019 йилнинг энг яхши спортчиси деб топилди
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