ЕЧЛ 1/8 финал босқичи. Энг қиммат футболчи ким?

  • 22 февраль 2020, 21:01
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  • Спорт
    • ЕЧЛ 1/8 финал босқичи. Энг қиммат футболчи ким?
    Европа чемпионлар лигаси 1/8 финал босқичига чиққан жамоалардаги энг қиммат ўйинчи ким?
    1. Килиан Мбаппе (21 ёш) - 200 миллион евро
    2. Раҳим Стерлинг (25 ёш) - 160 миллион евро
    3. Неймар (28 ёш) - 160 миллион евро
    4. Харри Кейн (26 ёш) - 150 миллион евро
    5. Муҳаммад Салаҳ (27 ёш) - 150 миллион евро
    6. Садио Мане (27 ёш) - 150 миллион евро
    7. Кевин Де Брюйне (28 ёш) - 150 миллион евро
    8. Лионель Месси (32 ёш) - 140 миллион евро
    9. Жейдон Санчо (19 ёш) -120 миллион евро
    10. Антуан Гризманн (28 ёш) - 120 миллион евро

    » » ЕЧЛ 1/8 финал босқичи. Энг қиммат футболчи ким?
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