ЕЧЛ 1/8 финал босқичи. Энг қиммат футболчи ким?
Европа чемпионлар лигаси 1/8 финал босқичига чиққан жамоалардаги энг қиммат ўйинчи ким?
1. Килиан Мбаппе (21 ёш) - 200 миллион евро
2. Раҳим Стерлинг (25 ёш) - 160 миллион евро
3. Неймар (28 ёш) - 160 миллион евро
4. Харри Кейн (26 ёш) - 150 миллион евро
5. Муҳаммад Салаҳ (27 ёш) - 150 миллион евро
6. Садио Мане (27 ёш) - 150 миллион евро
7. Кевин Де Брюйне (28 ёш) - 150 миллион евро
8. Лионель Месси (32 ёш) - 140 миллион евро
9. Жейдон Санчо (19 ёш) -120 миллион евро
10. Антуан Гризманн (28 ёш) - 120 миллион евро
“Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
Янгиликлар » Спорт » ЕЧЛ 1/8 финал босқичи. Энг қиммат футболчи ким?