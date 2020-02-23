Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Беларусга мағлуб бўлди
Вадим Абрамов бошқарувидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси БАА йиғини доирасида бугун Беларусь терма жамоасига қарши баҳс олиб борди ва 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Ўртоқлик ўйини
Ўзбекистон - Беларусь 0:1
23 февраль 2020. Шаржа. "Ал Ҳамрия" стадиони. 18:00 (Тошкент вақти)
Гол: Павел Нехайчик 26, - 0:1.
Амалга оширилмаган пенальти: Станислав Драгун 58 (дарвозабон).
Ўзбекстон: 1.Элдорбек Суюнов, 2.Мурод Холмуҳаммедов, 3.Умар Эшмуродов (6.Ислом Қобилов, 46), 15.Егор Кримец, 23.Олег Зотеев, 9.Акбар Исматуллаев (Шароф Муҳитдинов, 59), 18.Аброр Исмоилов, 13.Санжар Қодирқулов, 8.Жасур Жалолиддинов (19.Азизбек Турғунбоев, 46), 10.Бобир Абдихолиқов (22.Ойбек Бозоров, 46) (Шоҳруз Норхонов, 70), 11.Игорь Сергеев (21.Ҳумоюн Муртозаев, 46).
Захира: Абдумавлон Абдужалилов, Ҳусниддин Алиқулов.
Беларусь: Павлюченко, Бурко, Политевич, Павловец, Матвейчик, Нехайчик, Кендиш, Корзун (Лискович, 67), Стасевич, Драгун, Лаптев (Подстрелов, 78).
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