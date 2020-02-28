Погребнякнинг дубли "Локомотив"га "Андижон" устидан ғалаба келтирди
Ўзбекистон Суперлигаси 1-туридан ўрин олган "Локомотив" ҳамда "Андижон" жамоалари ўртасидаги ўйин ўз ниҳоясига етди.
Тошкентдаги "Локомотив" стадионида кечган учрашувда мезбонлар 2:1 ҳисобида зафар қучишди. Кирилл Погребняк дубль қайд этган бўлса, бунга меҳмонлар сафида Жамшид Ҳасанов бир бор жавоб қайтарди.
"Локомотив" – "Андижон" 2:1
Голлар: Кирилл Погребняк 9, - 1:0 (Даврон Ҳошимов). Кирилл Погребняк 30, - 2:0 (Шаҳзод Шайманов). Жамшид Ҳасанов 87 пенальти, - 2:1.
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 4.Шаҳзод Шайманов (80.Фарруҳ Иброҳимов, 90), 5.Деян Дамянович, 6.Даврон Умиров (25.Жавоҳир Алижонов, 86), 7.Кахи Махарадзе, 9.Кирилл Погребняк (77.Диёржон Туропов, 68), 10.Марат Бикмаев, 11.Тимурхўжа Абдухолиқов, 24.Даврон Ҳошимов, 33.Олег Зотеев, 37.Шерзод Файзиев.
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 18.Иброҳим Ғанихонов, 19.Авазбек Ўлмасалиев, 22.Комрон Сайдазимов, 23.Абдулазиз Юсупов, 70.Ойбек Қиличев.
"Андижон": 1.Аслонбек Аҳроров, 3.Азамат Исроилов, 5.Хушнудбек Авилов, 7.Жамшид Ҳасанов, 8.Фарҳод Бекмуратов, 11.Сирож Мелиев, 17.Абдуллоҳ Алимов, 22.Усмонали Исмоналиев, 23.Тимур Усмонов (10.Артём Литвяков, 66), 27.Муҳаммадали Юлдашев (25.Қаҳрамон Баҳодиров, 70), 88.Дмитро Зозуля.
Захира: 71.Исломбек Абдуллаев, 4.Фарҳод Мираҳматов, 6.Бахтиёржон Қосимов, 18.Муҳаммадазиз Иброҳимов, 33.Дониёр Абдуманнопов, 70.Нодир Мавлонов, 77.Жаҳонгир Абдумўминов.
Огоҳлантиришлар: Даврон Умиров 18, Жавоҳир Алижонов 88.
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