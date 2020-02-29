Шомуродов гол урган баҳсда "Ростов" дуранг қайд этди
Россия премьер-лигасининг 20-туридан ўрин олган “Ахмат” ҳамда “Ростов” жамоалари баҳси ўз ниҳоясига етди.
Қизиқарли кечган учрашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Эътиборлиси, ростовликлар сафидаги ҳамюртимиз Элдор Шомуродов жамаосининг ягона голига муаллифлик қилди.
Ахмат – Ростов 1:1
Голлар: 0:1 – 45 Шомуродов, 1:1 – 49, пенальти Роши.
Ахмат – Городов, Нижич, Богосовац, Семенов, Ненахов, Харин (Исмаэл, 73), Раванелли (Иванов, 46), Роши, Бериша (Мбенг, 90), Глушаков, Ильин.
Ростов – Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Чернов, Еременко, Норманн, Байрамян, Зайнутдинов, Попов, Шомуродов.
Огоҳлантиришлар: Зайнутдинов (13), Роши (18), Норманн (32), Хаджикадунич (46), Харин (70), Исмаэл (82), Семенов (86), Бериша (90).
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