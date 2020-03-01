Шомуродовнинг трансферини сўраб "Ростов"га "Реал", "Барселона", МЮ, "Манчестер Сити"дан хат келди (фото)
Кеча Россия премьер-лигасининг 20-туридан ўрин олган “Ахмат” ҳамда “Ростов” жамоалари баҳси ўтказилди.
Учрашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Эътиборлиси, ростовликлар сафидаги ҳамюртимиз Элдор Шомуродов жамаосининг ягона голига муаллифлик қилди.
Беллашувдан сўнг Россиянинг SPORTS.RU сайтида ҳазил тариқасида бир фото чоп этилди. Унда Шомуродов гол уриб, тўпурарлик пойгасида пешқадамга айланганидан сўнг "Ростов" клубининг электрон почтасига ҳамюртимизнинг трансферини сўраб бир нечта клублар хат юборганини маълум қилишди (Албатта, бу ҳазил тариқасида! Лекин яхши ният!!!).
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