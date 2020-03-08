Тарихда илк бор! "Ҳумо" Петров кубоги чорак финалида
Петров кубоги 1/8 финал босқичи учрашувлари давом эттирилди.
Тошкентнинг "Ҳумо" жамоаси кеча мазкур босқич доирасида Нефтекамскнинг "Торос" клубига қарши еттинчи ўйинни ўтказди. Қизиқарли кечган беллашувда "қанотлилар" 2:3 ҳисобидаги иродали ғалабани қўлга киритишди.
Шу тариқа "Ҳумо" серияда 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор чорак финалга чиқди.
"Торос"(Нефтекамск) - "Ҳумо" (Тошкент) 2:3
1:0 — Дубровский Егор (Абдеев Ильдар), 33:51
1:1 — Еркин Денис (Казаков Максим, Анисин Михаил), 38:15
2:1 — Баранов Илья, 39:04
2:2 — Казаков Максим (Пепеляев Алексей, Анисин Михаил), 49:49
2:3 — Воронин Артём (Здунов Павел, Григоренко Евгений), 50:30
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