Тарихда илк бор! "Ҳумо" Петров кубоги чорак финалида

  • 08 март 2020, 08:00
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  • Спорт
    • Тарихда илк бор! "Ҳумо" Петров кубоги чорак финалида
    Петров кубоги 1/8 финал босқичи учрашувлари давом эттирилди.
    Тошкентнинг "Ҳумо" жамоаси кеча мазкур босқич доирасида Нефтекамскнинг "Торос" клубига қарши еттинчи ўйинни ўтказди. Қизиқарли кечган беллашувда "қанотлилар" 2:3 ҳисобидаги иродали ғалабани қўлга киритишди.

    Шу тариқа "Ҳумо" серияда 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор чорак финалга чиқди.

    "Торос"(Нефтекамск) - "Ҳумо" (Тошкент) 2:3
    1:0 — Дубровский Егор (Абдеев Ильдар), 33:51
    1:1 — Еркин Денис (Казаков Максим, Анисин Михаил), 38:15
    2:1 — Баранов Илья, 39:04
    2:2 — Казаков Максим (Пепеляев Алексей, Анисин Михаил), 49:49
    2:3 — Воронин Артём (Здунов Павел, Григоренко Евгений), 50:30

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