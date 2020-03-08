Суперлига. Чераннинг уч голи "Пахтакор"га 3 очко келтирди
Амалдаги чемпион - "Пахтакор" ўз майдонида "Бухоро"ни қабул қилди ва 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритди. Учрашувдаги ҳар уччала голни Драган Черан киритди.
“Пахтакор” - “Бухоро” 3:0
Голлар: Драган Черан 65, - 1:0 (Достонбек Ҳамдамов). Дарган Черан 81 пенальти, - 2:0. Драган Черан 85, - 3:0.
"Пахтакор": Элдорбек Суюнов, Ҳожиакбар Алижонов, Шерзод Аъзамов, Анзур Исмоилов, Фарруҳ Сайфиев, Одил Ҳамробеков, Сардор Собирхўжаев (Ҳумоюнмирзо Иминов, 63), Жалолиддин Машарипов, Достонбек Ҳамдамов, Драган Черан, Игорь Сергеев (Эрен Дердийок, 71).
Захира: Санжар Қувватов, Алишер Салимов, Асад Собиржонов, Аброр Исмоилов, Владимир Козак.
"Бухоро": Зафар Сафаев, Милован Капор, Миржалол Жумаев, Жасур Ҳасанов, Аброр Хусинов, Иззат Абдуллаев (Беҳруз Саъдилоев, 86), Беҳруз Шодмонов, Жаба Липартия, Азизбек Амонов (Бобур Фарҳодов, 70), Зоҳир Пиримов, Эдин Юнузович (Жасур Ҳакимов, 82).
Захира: Шоҳжаҳон Насимов, Бекзод Саидов, Суҳроб Неъматов, Аббос Жумақулов, Анваржон Жўраев, Солибек Каримов.
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