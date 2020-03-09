"Ростов" - ЦСКА ўйинидаги голларни томоша қилинг (видео)

  • 09 март 2020, 23:50
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  • Спорт
    • "Ростов" - ЦСКА ўйинидаги голларни томоша қилинг (видео)
    Россия премьер-лигасининг 21-туридан ўрин олган “Ростов” ҳамда ЦСКА клублари учрашуви ўз ниҳоясига етди. Голларга бой кечган ўйин 3:2 ҳисобида мезбонларнинг ғалабаси билан якунланди. Учрашувда “Ростов” таркибида 90 дақиқа ҳаракат қилган ҳамюртимиз Элдор Шомуродов жамоасининг 1 та голига ассистентлик қилишга эришди.

    Қуйида ушбу учрашувнинг қисқача видеошарҳини томоша қилишингиз мумкин:

    » » "Ростов" - ЦСКА ўйинидаги голларни томоша қилинг (видео)
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