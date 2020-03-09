"Ростов" - ЦСКА ўйинидаги голларни томоша қилинг (видео)
Россия премьер-лигасининг 21-туридан ўрин олган “Ростов” ҳамда ЦСКА клублари учрашуви ўз ниҳоясига етди. Голларга бой кечган ўйин 3:2 ҳисобида мезбонларнинг ғалабаси билан якунланди. Учрашувда “Ростов” таркибида 90 дақиқа ҳаракат қилган ҳамюртимиз Элдор Шомуродов жамоасининг 1 та голига ассистентлик қилишга эришди.
Қуйида ушбу учрашувнинг қисқача видеошарҳини томоша қилишингиз мумкин:
“Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Янгиликлар » Спорт » "Ростов" - ЦСКА ўйинидаги голларни томоша қилинг (видео)