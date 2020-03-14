Суперлига. "Машъал" ўз уйида "Қизилқум" билан дуранг ўйнади
Мавсумни икки мағлубият билан бошлаган "Қизилқум" жамоаси бу тур сафарда "Машъал"га қарши баҳс олиб борди. Муборакдаги "Баҳром Вафоев" стадионида кечган учрашувда кучлар тенг келди - 1:1.
13-дақиқада Суннатилла Абдуллажонов ҳисобни очди. Орадан 10 дақиқа ўтиб эса Мўминжон Мелиев мувозанатни тиклади.
Шу тариқа, навоийликлар 2020 йилдаги илк очколарини Муборакда қўлга киритшди ва турнир жадвалида 11-ўринга кўтарилиб олди. 4 очкоси бор "Машъал" эса 6-поғонадан жой олган.
"Машъал" – "Қизилқум" 1:1
Голлар: Суннатилла Абдуллажонов 13, - 0:1. Мўмин Мелиев 23, - 1:1.
"Машъал": 35.Раҳимжон Давронов, 5.Нажмиддин Нормуродов, 6.Сирожиддин Раҳматуллаев, 9.Никита Павленко (99.Жаҳонгир Абдусаломов, 83), 10.Шерзод Темиров, 11.Мўмин Мелиев, 14.Элла Кен Арман (70.Дидар Дурдиев, 73), 17.Жамолиддин Убайдуллоев, 18.Аббос Шодмонов, 22.Сирожиддин Қўзиев (25.Элдор Бойматов, 86), 23.Самандар Шукуриллаев.
Захира: 12.Достонбек Тўхтабоев, 8.Аҳроржон Иноятов, 15.Муҳаммадали Алиқулов, 28.Убайдулло Холиқулов, 33.Денис Васильев, 66.Зафарбек Акрамов.
"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 3.Илҳомжон Алижонов, 5.Абди Башимов, 7.Везиргелди Ильясов, 8.Руслан Маргиев (4.Миржалол Қосимов, 82), 10.Алишер Саноев, 17.Салим Мустафоев, 23.Шерали Жўраев, 25.Азизбек Усмонов, 75.Олег Толмасов, 77.Суннатилла Абдуллажонов (11.Қадамбой Нурметов, 72).
Захира: 1.Руслан Матниязов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 14.Файзулло Қамбаров, 15.Воҳид Шодиев, 21.Муҳсин Убайдуллаев, 29.Маккартни Навасеб, 94.Дониёр Усмонов.
Огоҳлантиришлар: Салим Мустафоев 39, Мўмин Мелиев 63.
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