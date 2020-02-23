07:55 / 08 апреля 2020
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Спорт

Беларусь чемпионати. 3-тур рамзий жамоаси эълон қилинди

Беларусь чемпионати. 3-тур рамзий жамоаси эълон қилинди
Беларусь футбол федерацияси 3-тур баҳсларидан кейин ҳафта термасини тузиб чиқди.
Эътиборлиси, таркибдан “Энергетик-БГУ” ҳужумчиси Жасурбек Яхшибоев ҳам ўрин олди. Ўзбекистонлик футболчи “Минск” жамоасига (2:0) қарши ўтган баҳсда фаол ҳаракат қилиб, ўз ҳисобига гол ёздирди ва ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Шунингдек, унинг клубдоши Артём Сокол ҳам рамзий термага киритилган.

Дарвозабон – Михаил Барановский
Ҳимоячилар – Артём Сокол, Евгений Клопоцкий, Александар Филипович, Карло Бручич
Ярим ҳимоячилар – Егор Семенов, Станислав Драгун, Владислав Климович
Ҳужумчилар – Никита Мельников, Жасурбек Яхшибоев, Александр Макась.
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