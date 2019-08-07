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"Ҳумо" тарихий чемпионликни қўлга киритди!
Хабарингиз бор, бундан аввалроқ, Олий хоккей лигасининг (ВХЛ) плей-офф баҳслари онлайн форматда, чемпионатнинг "Instagram", "ВКонтакте", "Одноклассники" ва "Twitter" ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифалари орқали мухлислар овоз бериши йўли билан якунига етказилиши ва ташкилот турнирни шу тизимда якунлаши ҳақида маълум қилган эдик.
Бугун финал беллашуви ғолиби номи эълон қилинди. Унга кўра, ВХЛда дебют мавсумини ўтказаётган Тошкентнинг "Ҳумо" хоккей клуби финалда Тюменнинг "Рубин" жамоасини мағлуб этди ва Петров кубоги ғолибига айланди.
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