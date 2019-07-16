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"Ҳумо" ҳужумчилари фаолиятини бир жамоада давом эттиради (фото)
Тошкнетнинг "Ҳумо" хоккей клуби ҳужумчилари Артём Воронин ва Павел Синявский фаолиятини Ханти-Мансийскнинг "Югра" жамоасида давом эттиради. Бу ҳақда клуб расмий сайти хабар тарқатди. Ҳар иккала хоккейчи Вадим Евпачинцев бошқарувидаги "Югра" клуби билан бир йиллик келишувга эришган.
Воронин "қанотлилар" сафида 41 очко (16+25) очко жамғаришга эришган эди. Синявский эса "Ҳумо" таркибида 13 та шайба киритишга муваффақ бўлган.
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