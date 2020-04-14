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Жасурбек Яхшибоев хорижий нашр эътирофида (фото)
Беларуснинг "Прессбол" нашри одатга кўра, энг фойдали футболчилар рейтингини эълон қилиб келмоқда. Эътиборлиси, "Энергетик-БГУ" жамоаси сафида тўп тепадиган ҳамюртимиз Жасурбек Яхшибоев ортда қолган 7 турдан сўнг ҳам мазкур рейтингда етакчиликни сақлаб турибди.
7-турнинг энг фойдали футболчиси, деб топилган "Торпедо-БелАЗ" ҳужумчиси Валерий Горбачик мазкур рейтингда иккинчи ўринда бормоқда.
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