13:20 / 05 мая 2020
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Спорт

Жасурбек Яхшибоев хорижий нашр эътирофида (фото)

Жасурбек Яхшибоев хорижий нашр эътирофида (фото)

Беларуснинг "Прессбол" нашри одатга кўра, энг фойдали футболчилар рейтингини эълон қилиб келмоқда. Эътиборлиси, "Энергетик-БГУ" жамоаси сафида тўп тепадиган ҳамюртимиз Жасурбек Яхшибоев ортда қолган 7 турдан сўнг ҳам мазкур рейтингда етакчиликни сақлаб турибди.

7-турнинг энг фойдали футболчиси, деб топилган "Торпедо-БелАЗ" ҳужумчиси Валерий Горбачик мазкур рейтингда иккинчи ўринда бормоқда.
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