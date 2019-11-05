08:25 / 12.06.2020
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Спорт

Одил Аҳмедов талқинига кўра ўзбек шоу-бизнеси вакилларидан иборат футбол рамзий терма жамоаси

Одил Аҳмедов талқинига кўра ўзбек шоу-бизнеси вакилларидан иборат футбол рамзий терма жамоаси

Ўзбекистон терма жамоаси ва Хитойнинг «Шанхай СИПГ» клуби ярим ҳимоячиси Одил Аҳмедов «33 савол» кўрсатувида ўзбек шоу-бизнеси намояндаларидан иборат футбол рамзий терма жамоасини тузди.

Ўзбекистон терма жамоаси сардори 4-4-2 кўринишидаги таркибга санъатнинг турли хил йўналиши вакилларини жойлади.
«Шоу» рамзий терма жамоаси билан танишинг:

Дарвозабон: Шукрулло Исроилов;
Ҳимоячилар: Адиз Ражабов, Валижон Шамшиев, Собир Отажонов, Меҳриддин Раҳматов;
Ярим ҳимоячилар: Даврон Кабулов, Алишер Узоқов, Озодбек Назарбеков, Алишер Файз;
Ҳужумчилар: Дилшодбек Каттабеков, Шерали Жўраев.
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