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Суперлига. "Қўқон-1912" сўнгги дақиқаларда "Қизилқум"ни тор-мор этди
Coca Cola Суперлиганинг 5-туридан ўрин олган "Қўқон-1912" - "Қизилқум" учрашуви бўлиб ўтди. Унда мезбонлар 4:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Coca Cola Суперлига. 5-тур
19 июнь, жума
“Қўқон-1912” – “Қизилқум” 4:0
Голлар: Отабек Ҳайдаров 61, - 1:0 (Мурод Холмуҳаммедов). Мурод Холмуҳаммедов 87 пенальти, - 2:0. Александр Мерзляков 90, - 3:0 (Суҳроб Бердиев). Собит Синдаров 90+3, - 4:0.
"Қўқон-1912": 1.Ботирали Эргашев, 3.Бобиржон Акбаров, 9.Суҳроб Бердиев, 10.Қувондиқ Рўзиев, 11.Отабек Ҳайдаров (20.Иқболжон Маликжонов, 74), 13.Сардор Азимов (4.Собит Синдаров, 46), 15.Ойбек Рустамов, 23.Александр Мерзляков, 33.Иван Йосович, 69.Филипп Райевац (19.Ҳамидулло Абдуҳамидов, 46), 70.Мурод Холмуҳаммедов.
Захира: 21.Музаффар Абдуллаев, 7.Шохназар Норбеков, 14.Авазхон Маматхўжаев, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов, 91.Якуба Бамба, 99.Бек Абдуллаев.
"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев, 11.Қадамбой Нурметов (5.Абди Башимов, 65), 14.Файзулло Қамбаров, 17.Салим Мустафоев, 23.Шерали Жўраев, 25.Азиз Усмонов, 29.Навасеб Маккартни, 75.Олег Толмасов, 94.Дониёр Усмонов (99.Достон Ибрагимов, 65).
Захира: 1.Руслан Матниязов, 7.Везиргели Ильясов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 18.Нодирхон Камолов, 21.Муҳсин Убайдуллаев, 27.Жаҳонгир Ҳусанов, 77.Суннатилла Абдуллажонов.
Огоҳлантиришлар: Бобиржон Акбаров 9, Азизбек Усмонов 26, Қадамбой Нурметов 40, Файзулло Қамбаров 71. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
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