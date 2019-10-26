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РПЛ. "Ростов" дарвозасига ўнта гол урилди
Россия чемпионати 23-туридан ўрин олган "Сочи" - "Ростов" ўйини ниҳоясига етди.
Асосий жамоа футболчилари карантинда бўлгани боис мазкур баҳсда "Ростов"нинг 2001-2004 йилда туғилган тарбияланувчилари майдонга туширилди. Дастлаб, ўйиннинг илк дақиқасида меҳмонлар ярим ҳимоячиси Роман Романов ҳисобни очди, аммо бунинг бадали жуда оғир бўлди. Қолган вақт мобайнида "Сочи" футболчилари қаторасига 10та гол ургани ҳолда ғалабани расмийлаштирди.
Сочи – Ростов 10:1
Голлар: 0:1 – 1 Романов, 1:1 – 6, автогол Абрамов, 2:1 – 15 Кокорин, 3:1 – 44 Кокорин, 4:1 – 45 Заболотный, 5:1 – 47 Заболотный, 6:1 – 51 Кокорин, 7:1 – 53 Новосельцев, 8:1 – 74 Полоз, 9:1 – 86 Полоз, 10:1 – 87 Колдунов.
Сочи – Джанаев, Маргасов (Имбула, 60), Набиуллин, Новосельцев (Милютин, 56), Заика, Мостовой, Бурмистров (Колдунов, 69), Мевля, Миладинович, Кокорин (Боковой, 69), Заболотный (Полоз, 60).
Ростов – Попов, Гирнык, Абрамов, Калистратов, Куприянов (Каштан, 73), Романов (Кочканян, 46), Колотиевский (Корниенко, 46), Горелов, Топурия (Комаров, 61), Рогава, Хромов (Ставцев, 80).
Огоҳлантиришлар: Гирнык (26), Маргасов (38), Бурмистров (42), Топурия (43), Горелов (63). “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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