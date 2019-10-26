00:14 / 20.06.2020
0
Спорт

РПЛ. "Ростов" дарвозасига ўнта гол урилди

РПЛ. "Ростов" дарвозасига ўнта гол урилди

Россия чемпионати 23-туридан ўрин олган "Сочи" - "Ростов" ўйини ниҳоясига етди.
Асосий жамоа футболчилари карантинда бўлгани боис мазкур баҳсда "Ростов"нинг 2001-2004 йилда туғилган тарбияланувчилари майдонга туширилди. Дастлаб, ўйиннинг илк дақиқасида меҳмонлар ярим ҳимоячиси Роман Романов ҳисобни очди, аммо бунинг бадали жуда оғир бўлди. Қолган вақт мобайнида "Сочи" футболчилари қаторасига 10та гол ургани ҳолда ғалабани расмийлаштирди.

Сочи – Ростов 10:1
Голлар: 0:1 – 1 Романов, 1:1 – 6, автогол Абрамов, 2:1 – 15 Кокорин, 3:1 – 44 Кокорин, 4:1 – 45 Заболотный, 5:1 – 47 Заболотный, 6:1 – 51 Кокорин, 7:1 – 53 Новосельцев, 8:1 – 74 Полоз, 9:1 – 86 Полоз, 10:1 – 87 Колдунов.
Сочи – Джанаев, Маргасов (Имбула, 60), Набиуллин, Новосельцев (Милютин, 56), Заика, Мостовой, Бурмистров (Колдунов, 69), Мевля, Миладинович, Кокорин (Боковой, 69), Заболотный (Полоз, 60).
Ростов – Попов, Гирнык, Абрамов, Калистратов, Куприянов (Каштан, 73), Романов (Кочканян, 46), Колотиевский (Корниенко, 46), Горелов, Топурия (Комаров, 61), Рогава, Хромов (Ставцев, 80).
Огоҳлантиришлар: Гирнык (26), Маргасов (38), Бурмистров (42), Топурия (43), Горелов (63).
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Шифокор нега Соғлиқни сақлаш вазирини ёмон кўришини маълум қилди
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Мавзуга оид янгиликлар
"Ростов" "Сочи"ни мағлубиятга учратди ва учинчи ўринга кўтарилиб олди
"Ростов" "Сочи"ни мағлубиятга учратди ва учинчи ўринга кўтарилиб олди
26.10.19, Спорт
Элдор Шомуродов "Ростов"ни мағлубиятдан қутқариб қолди
Элдор Шомуродов "Ростов"ни мағлубиятдан қутқариб қолди
05.05.19, Спорт
«Ростов»нинг 6 нафар футболчисида коронавирус аниқланди
«Ростов»нинг 6 нафар футболчисида коронавирус аниқланди
17.06.20, Спорт
"Ростов" яна мағлубиятга учради
"Ростов" яна мағлубиятга учради
23.11.19, Спорт
Элдор Шомуродов РПЛ биринчи давраси рамзий терма жамоасида!
Элдор Шомуродов РПЛ биринчи давраси рамзий терма жамоасида!
05.11.19, Спорт
"Ростов" кутилмаганда ўз майдонида "Локомотив"дан 3 та гол ўтказиб мағлуб бўлди
"Ростов" кутилмаганда ўз майдонида "Локомотив"дан 3 та гол ўтказиб мағлуб бўлди
15.03.20, Спорт

Спорт янгиликлари

Шота Арвеладзе: "Бугун Жиззахдаги ўйинга қараганда 16,5 дақиқа кўпроқ футбол ўйнадик"
Шота Арвеладзе: "Бугун Жиззахдаги ўйинга қараганда 16,5 дақиқа кўпроқ футбол ўйнадик"
20 июня 2020
0
Вадим Абрамов: "Пахтакор"га қарши ҳимоявий ўйин намойиш этишимиз мумкин эди, аммо биз футбол ўйнашни хоҳладик"
Вадим Абрамов: "Пахтакор"га қарши ҳимоявий ўйин намойиш этишимиз мумкин эди, аммо биз футбол ўйнашни хоҳладик"
20 июня 2020
0
Тачмурод Агамуродов: 3 дақиқа ичида 3 та гол ўтказиб юборишни нормал ҳолат, деб бўлмайди
Тачмурод Агамуродов: 3 дақиқа ичида 3 та гол ўтказиб юборишни нормал ҳолат, деб бўлмайди
19 июня 2020
0
Бахтиёр Ашурматов: 4:0 ҳисоби бизнинг зўр ўйнаганимизни англатмайди
Бахтиёр Ашурматов: 4:0 ҳисоби бизнинг зўр ўйнаганимизни англатмайди
19 июня 2020
0
Суперлига. "Пахтакор" дербида "Бунёдкор" дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди
Суперлига. "Пахтакор" дербида "Бунёдкор" дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди
19 июня 2020
0
Суперлига. "Қўқон-1912" сўнгги дақиқаларда "Қизилқум"ни тор-мор этди
Суперлига. "Қўқон-1912" сўнгги дақиқаларда "Қизилқум"ни тор-мор этди
19 июня 2020
0
"Ростов" бош мураббийи Валерий Карпин билан катта интервью
"Ростов" бош мураббийи Валерий Карпин билан катта интервью
19 июня 2020
0
Суперлига. Бугун Тошкент дербиси ва "Қизилқум" Қўқонда меҳмон бўлади
Суперлига. Бугун Тошкент дербиси ва "Қизилқум" Қўқонда меҳмон бўлади
19 июня 2020
0