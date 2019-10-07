05:31 / 20.06.2020
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Спорт

Ла Лига. Чемпионлик пойгаси ўзининг авж палласига чиқмоқда. "Барса" очко йўқотди

Ла Лига. Чемпионлик пойгаси ўзининг авж палласига чиқмоқда. "Барса" очко йўқотди

Фото: Getty Images
Испания чемпионатида 30-турнинг марказий ўйинида «Барселона» «Севилья» меҳмони бўлиб 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади. Бу дурангдан сўнг «Барселона»нинг очколари сони 65тага етди ва энди Каталония клуби асосий рақиби «Реал»нинг ўйинини кутишга мажбур.

«Реал» 30-турни меҳмонда «Реал Сосьедад»га қарши ўтказади. Мадридликларнинг очколари 62та ва «Аноэта»даги ғалаба Зидан жамоасини ўзаро ўйинга кўра чемпионат етакчисига айлантиради.

Ла Лига. 30-тур
Севилья – Барселона 0:0

Севилья: Вацлик, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Гудель, 69), Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос (Васкес, 84), де Йонг (Эн-Несири, 69), Мунир (Сусо, 59).
Барселона: тер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Видаль (Гризманн, 77), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88), Суарес, Брэйтуэйт (Артур, 63), Месси.
Огоҳлантириш: Регилон (26), Пике (39), Бускетс (45), Фернандо (45), Банега (62).

Эслатиб ўтамиз, "Реал" ушбу турдан ўрин олган баҳсини 21 июндан 22 июнга ўтар кечаси "Реал Сосьедад"га қарши меҳмонда ўтказади.
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