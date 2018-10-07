0
Суперлига. “Навбаҳор” ўз майдонида “Бухоро”дан устун келди
Бугун Coca Cola Суперлигасида 5-тур ўйинлари давом эттирилди. "Бухоро"ни қабул қилган "Навбаҳор" эса 2:0 ҳисобида зафар қучди.
“Навбаҳор” – “Бухоро” 2:0
Голлар: Иван Соловьёв 7, - 1:0. Азизбек Турғунбоев 88, - 2:0 (Руслан Бололв).
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 5.Ғиёс Комилов, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв (25.Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев, 65), 11.Исломбек Исоқжонов (10.Азизбек Турғунбоев, 46), 19.Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов, 33.Тоҳиржон Шамситдинов, 70.Аббос Ғуломов (88.Руслан Болов, 55), 95.Забиҳилло Ўринбоев (8.Жавлон Ибрагимов, 70).
Захира: 23.Дилшод Ҳамроев, 15.Обид Жўрабоев, 20.Амирбек Жўрабоев, 28.Хуршидбек Мухторов, 72.Павел Голишев, .
"Бухоро": 25.Шоҳжаҳон Насимов, 4.Миржалол Жумаев, 5.Бобуржон Аманов, 9.Жасур Ҳакимов, 16.Жасур Ҳасанов, 23.Беҳруз Шодмонов, 26.Аброр Хусинов (7.Суҳроб Неъматов, 69), 28.Эргаш Исмоилов, 40.Азизбек Амонов (11.Зоҳир Пиримов, 69), 60.Бобур Фарҳодов, 77.Иззат Абдуллаев (17.Беҳруз Саъдиллоев, 78).
Захира: 20.Сардор Қобулжонов, 91.Зафар Сафоев, 19.Бекзод Сайидов, 21.Аббосбек Жумақулов, 29.Шаҳзод Бешимов, 98.Солибек Каримов.
Огоҳлантиришлар: Тоҳиржон Шамситдинов 18, Аброр Хусинов 20, Иван Соловьёв 28, Азизбек Турғунбоев 46. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Шифокор нега Соғлиқни сақлаш вазирини ёмон кўришини маълум қилди
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Мавзуга оид янгиликлар
Андрей Канчельскис «Навбаҳор»нинг янги мураббийи сифатида таништирилди (фото)
Жанубий Корея вакилларига имкониятни бой берган Ёшлар терма жамоаси халқимиздан кечирим сўради (видео)
Руслан Чагаев энди Владимир Кличко билан жанг қилиш ҳуқуқига эга бўлди
Руслан Чагаев биринчи раунддаёқ рақибини нокаутга учратди
Ўзбекистонлик таэквондочи Жасур Бойқўзиев дунё рейтингида 1-ўринга чиқиб олди
Иван Ракитич: "Барса" Мессига ёрдам бериш учун барча ишни қилмоқда"