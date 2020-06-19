22:18 / 25.06.2020
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Спорт

Суперлига. "Пахтакор" Навоийда 3 очкони қўлга киритди

Суперлига. "Пахтакор" Навоийда 3 очкони қўлга киритди
Coca Cola Суперлигаси 6-туридан ўрин олган "Қизилқум" - "Пахтакор" учрашуви бўлиб ўтди.

ҚИЗИЛҚУМ – ПАХТАКОР 0:2
Голлар: Достонбек Ҳамдамов 47, - 0:1. Эрен Дердийок 74, - 0:2 (Жалолиддин Машарипов).

"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев, 11.Қадамбой Нурметов, 14.Файзулло Қамбаров, 17.Салим Мустафоев, 23.Шерали Жўраев, 25.Азиз Усмонов, 29.Маккартни Навесеб, 75.Олег Толмасов, 77.Суннатилла Абдуллажонов.
Захира: 1.Руслан Матниязов, 3.Илҳомжон Алижонов, 5.Абди Башимов, 7.Везиргели Ильясов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 15.Воҳид Шодиев, 18.Нодирхон Камолов, 21.Муҳсин Убайдуллаев, 94.Дониёр Усмонов.

"Пахтакор": 25.Элдорбек Суюнов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 5.Анзур Исмоилов, 9.Жалолиддин Машарипов, 10.Драган Черан, 17.Достонбек Ҳамдамов (99.Жавоҳир Сидиқов, 83), 20.Одилжон Ҳамробеков, 23.Шерзод Аъзамов, 27.Сардор Собирхўжаев (21.Аброр Исмоилов, 83), 34.Фарруҳ Сайфиев (4.Акром Комилов, 90), 77.Эрен Дердийок (11.Игорь Сергеев, 83).
Захира: 35.Санжар Қувватов, 7.Садриддин Абдуллаев, 8.Асадбек Собиржонов, 15.Егор Кримец, 29.Владимир Козак.
Огоҳлантириш: Шерали Жўраев 42.
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