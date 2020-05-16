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Яхшибоев дубль қайд этди ва яна икки голга ассистентлик қилди
Бугун Беларусь чемпионатида 15-тур ўйинлари давом эттирилди. Ўзбекистонлик легионерлар – Жасур Яхшибоев ҳамда Шаҳбоз Умаров фаолият олиб борадиган "Энергетик-БГУ" клуби "Славия Мозир" жамоасини қабул қилди ва 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ҳар иккала ҳамюртимиз беллашувни асосий таркибда бошлади. Яхшибоев 2 та тўп киритиб, жамоасининг яна икки голига ассистентлик қилди.
Беларусь чемпионати. 15-тур
“Энергетик-БГУ” – “Славия Мозир” 5:0
Голлар: 1:0 — Яхшибоев (4). 2:0 — Тве (47). 3:0 — Яхшибоев (58). 4:0 — Совпель (70). 5:0 — Совпель (90). “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Ҳар иккала ҳамюртимиз беллашувни асосий таркибда бошлади. Яхшибоев 2 та тўп киритиб, жамоасининг яна икки голига ассистентлик қилди.
Беларусь чемпионати. 15-тур
“Энергетик-БГУ” – “Славия Мозир” 5:0
Голлар: 1:0 — Яхшибоев (4). 2:0 — Тве (47). 3:0 — Яхшибоев (58). 4:0 — Совпель (70). 5:0 — Совпель (90). “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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