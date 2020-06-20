22:14 / 26.06.2020
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Спорт

Суперлига. “Андижон” сўнгги дақиқада мағлубиятдан қутулиб қолди, "Насаф" эса ўз майдонида очко йўқотди

Суперлига. “Андижон” сўнгги дақиқада мағлубиятдан қутулиб қолди, "Насаф" эса ўз майдонида очко йўқотди
Coca Cola Суперлигасининг 6-туридан ўрин олган "Сўғдиёна" - "Андижон" ва "Насаф" - "Бухоро" учрашувлари бўлиб ўтди.

СЎҒДИЁНА – АНДИЖОН 1:1
Голлар: Шоҳруз Норхонов 63, - 1:0 (Элёр Орифов). Фарҳод Бекмуратов 90, - 1:1.

"Сўғдиёна": 27.Милан Митрович, 2.Сардор Қулматов, 3.Искандар Шойқулов, 4.Элёр Орифов (18.Шавкат Муллажонов, 73), 7.Санжар Рашидов (8.Жамшид Болтабоев, 58), 10.Шоҳруз Норхонов (5.Аюбхон Номанов, 77), 11.Жасур Ҳасанов, 12.Санъат Шихов, 17.Иван Нагаев (20.Баҳодир Насимов, 58), 80.Эливелто Рибейро (19.Жавоҳир Қаҳрамонов, 58), 93.Марко Колакович.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 21.Саҳоб Рашидов, 22.Шаҳбоз Жўрабеков, 30.Диан Талхатов.

"Андижон": 71.Исломбек Абдуллаев, 4.Фарҳод Мираҳматов (6.Бахтиёржон Қосимов, 90+3), 7.Жамшид Ҳасанов, 8.Фарҳод Бекмуратов , 9.Эммануэль Аривчукву, 14.Мишель Ибе (25.Қаҳрамон Баҳодиров, 90+3), 17.Абдулло Олимов (33.Дониёр Абдуманнонов, 74), 22.Усмонали Исмоналиев, 23.Тимур Усмонов, 77.Жаҳонгир Абдумўминов (10.Артём Литвяков, 74), 88.Дмитро Зозуля.
Захира: 1.Аслонбек Аҳроров, 3.Азамат Исроилов, 5.Хушнудбек Авилов, 11.Сирож Мелиев, 70. Нодир Мавлонов.
Огоҳлантиришлар: Тимур Усмонов 11, Сардор Қулматов 11, Искандар Шойқулов 24, Санъат Шихов 71.

НАСАФ – БУХОРО 0:0
"Насаф": 35. Абдувохид Нeъматов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 7. Дилшод Раҳматуллаев, 10. Бобир Абдихолиқов, 14. Шароф Муҳитдинов, 20. Ислом Кeнжабаев (19. Ҳусаин Норчаев, 70), 34. Шeрзод Насруллаев (15. Жўрабeк Маннонов, 72), 77. Ойбeк Бозоров, 88. Марко Станоевич, 92. Умарбeк Эшмуродов.
Захира: 13. Азамат Сойибов, 21.Машхуржон Муҳаммаджонов, 8.Дилшод Саитов, 9. Харис Дилавeр, 18. Жавоҳир Эсонқулов, 22. Акмал Мозговой, 50. Шохмалик Комилов.

"Бухоро": 91.Зафар Сафоев, 4.Миржалол Жумаев, 5.Бобуржон Аманов, 9.Жасур Ҳакимов, 16.Жасур Ҳасанов, 23.Беҳруз Шодмонов (7.Суҳроб Неъматов, 74), 26.Аброр Хусинов, 28.Эргаш Исмоилов, 40.Азизбек Амонов, 60.Бобур Фарҳодов, 77.Иззат Абдуллаев.
Захира: 20.Сардор Қобулжонов, 25.Шоҳжаҳон Насимов, 11.Зоҳир Пиримов, 17.Беҳруз Саъдиллоев, 19.Бекзод Сайидов, 21.Аббосбек Жумақулов, 29.Шаҳзод Бешимов, 98.Солибек Каримов.
Огоҳлантиришлар: Шароф Муҳитдинов 24, Жасур Ҳасанов 33, Бобурбек Фарҳодов 39, Аброр Хусинов 62, Зафар Сафоев 85.
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