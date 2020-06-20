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Суперлига. АГМК ўз майдонида, “Навбаҳор” эса Бекободда ғалабага эришди
Бугун Coca Cola Суперлигасида 6-тур учрашувлари ниҳоясига етди. Мавсумни кўтаринки руҳда ўтказаётган АГМК жамоаси бу тур ўз майдонида “Машъал”ни қабул қилди ва 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Параллель равишда кечган “Металлург” – “Навбаҳор” баҳсида эса “лочинлар” 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритишди.
АГМК – МАШЪАЛ 1:0
Гол: Баҳром Абдураҳимов 71, - 1:0 (Акмал Шораҳмедов).
АГМК: 32.Суҳроб Султонов - 2.Акмал Шораҳмедов (сардор), 5.Дилшод Жўраев, 44.Бобур Йўлдошев, 11.Мурод Тошматов - 23.Йован Жокич, 4.Миржамол Қосимов (10.Шаҳзод Нурматов, 72) - 17.Санжар Турсунов, 18.Баҳром Абдурахимов (8.Ҳожимат Эркинов, 72), 77.Арслонмират Аманов - 9.Зафар Полвонов.
Захира: 12.Роман Абдулов, 3.Сардор Раҳмонов, 6.Эркин Байдуллаев, 20.Мирғиёс Сулаймонов, 21.Мате Ватсадзе, 31.Сайдулло Раҳматов, 88.Игорь Зонич.
"Машъал": 35.Раҳимжон Давронов (с), 5.Нажмиддин Нормуродов, 6.Сирожиддин Раҳматуллаев, 9.Никита Павленко (99.Жаҳонгирбек Абдусаломов, 87), 10.Шерзод Темиров, 11.Мўминжон Мелиев (7.Ифеани Ифеани, 76), 17.Жамолиддин Убайдуллаев, 18.Аббос Шодмонов, 22.Сирожиддин Қўзиев, 23.Самандар Шукуриллаев, 33.Денис Васильев (70.Дидар Дурдиев, 87).
Захира: 12.Достонбек Тўхтабоев, 8.Аҳрор Иноятов, 15.Муҳаммадали Алиқулов, 21.Маъруф Жумаев, 28.Убайдулло Холиқулов, 77.Иброҳим Нўъмонов.
Огоҳлантиришлар: Аббос Шодмонов 24, Раҳимжон Давронов 61, Нажмиддин Нормуродов 84.
МЕТАЛЛУРГ – НАВБАҲОР 1:3
Голлар: Азизбек Турғунбоев 10, - 0:1. Станислав Андреев 20 пенальти, - 1:1. Азизбек Турғунбоев 39, - 1:2. Руслан Болов 75, - 1:3.
"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббосжон Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (11.Муродбек Бобожонов, 70), 8.Саламат Қутибоев, 10.Шаҳзод Убайдуллаев (22.Шаҳзодбек Ғофурбеков, 70), 14.Аброр Тошқўзиев (23.Абдураҳмон Абдулҳақов, 55), 21.Камолиддин Тожиев, 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев (15.Зоҳид Абдуллаев, 55), 88.Евгений Чумак.
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 9.Маҳмуджон Қудратуллаев, 20.Худойшукур Сатторов, 77.Муҳаммад Исаев.
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Азиз Турғунбоев, 11.Исломбек Исоқжонов (70.Аббос Ғуломов, 57), 19.Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов (8.Жавлон Иброҳимов, 73), 28.Хуршидбек Мухторов, 33.Тоҳиржон Шамситдинов, 95.Забиҳилло Ўринбоев (88.Руслан Болов, 73).
Захира: 23.Дилшод Ҳамроев, 5.Ғиёс Комилов, 15.Обид Жўрабоев, 20.Амирбек Жўрабоев, 25.Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев, 72.Павел Голишев, .
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Параллель равишда кечган “Металлург” – “Навбаҳор” баҳсида эса “лочинлар” 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритишди.
АГМК – МАШЪАЛ 1:0
Гол: Баҳром Абдураҳимов 71, - 1:0 (Акмал Шораҳмедов).
АГМК: 32.Суҳроб Султонов - 2.Акмал Шораҳмедов (сардор), 5.Дилшод Жўраев, 44.Бобур Йўлдошев, 11.Мурод Тошматов - 23.Йован Жокич, 4.Миржамол Қосимов (10.Шаҳзод Нурматов, 72) - 17.Санжар Турсунов, 18.Баҳром Абдурахимов (8.Ҳожимат Эркинов, 72), 77.Арслонмират Аманов - 9.Зафар Полвонов.
Захира: 12.Роман Абдулов, 3.Сардор Раҳмонов, 6.Эркин Байдуллаев, 20.Мирғиёс Сулаймонов, 21.Мате Ватсадзе, 31.Сайдулло Раҳматов, 88.Игорь Зонич.
"Машъал": 35.Раҳимжон Давронов (с), 5.Нажмиддин Нормуродов, 6.Сирожиддин Раҳматуллаев, 9.Никита Павленко (99.Жаҳонгирбек Абдусаломов, 87), 10.Шерзод Темиров, 11.Мўминжон Мелиев (7.Ифеани Ифеани, 76), 17.Жамолиддин Убайдуллаев, 18.Аббос Шодмонов, 22.Сирожиддин Қўзиев, 23.Самандар Шукуриллаев, 33.Денис Васильев (70.Дидар Дурдиев, 87).
Захира: 12.Достонбек Тўхтабоев, 8.Аҳрор Иноятов, 15.Муҳаммадали Алиқулов, 21.Маъруф Жумаев, 28.Убайдулло Холиқулов, 77.Иброҳим Нўъмонов.
Огоҳлантиришлар: Аббос Шодмонов 24, Раҳимжон Давронов 61, Нажмиддин Нормуродов 84.
МЕТАЛЛУРГ – НАВБАҲОР 1:3
Голлар: Азизбек Турғунбоев 10, - 0:1. Станислав Андреев 20 пенальти, - 1:1. Азизбек Турғунбоев 39, - 1:2. Руслан Болов 75, - 1:3.
"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббосжон Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (11.Муродбек Бобожонов, 70), 8.Саламат Қутибоев, 10.Шаҳзод Убайдуллаев (22.Шаҳзодбек Ғофурбеков, 70), 14.Аброр Тошқўзиев (23.Абдураҳмон Абдулҳақов, 55), 21.Камолиддин Тожиев, 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев (15.Зоҳид Абдуллаев, 55), 88.Евгений Чумак.
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 9.Маҳмуджон Қудратуллаев, 20.Худойшукур Сатторов, 77.Муҳаммад Исаев.
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Азиз Турғунбоев, 11.Исломбек Исоқжонов (70.Аббос Ғуломов, 57), 19.Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов (8.Жавлон Иброҳимов, 73), 28.Хуршидбек Мухторов, 33.Тоҳиржон Шамситдинов, 95.Забиҳилло Ўринбоев (88.Руслан Болов, 73).
Захира: 23.Дилшод Ҳамроев, 5.Ғиёс Комилов, 15.Обид Жўрабоев, 20.Амирбек Жўрабоев, 25.Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев, 72.Павел Голишев, .
Огоҳлантиришлар: Азизбек Турғунбоев 32, Азим Аҳмедов 63. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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