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РПЛ. "Ростов" "Арсенал"ни енгди, Шомуродовдан ассист
Россия премьер-лигасининг 24-турида “Ростов” ўз майдонида “Арсенал” Тула клубини қабул қилди.
Мезбонлар сафидаги ҳамюртимиз Элдор Шомуродов эса ўйинни асосий таркибда бошлади ва жамоасининг иккинчи голига ассистентлик қилди. Валерий Карпин уни 52-дақиқада заҳирага олишга қарор қилди. Якунда эса “Ростов” 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
"Ростов" – "Арсенал" Тула 2:1
Голлар: 1:0 – 1 Мамаев, 2:0 – 17 Ионов, 2:1 – 58 Луценко.
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Чистяков, Козлов, Саплинов (Байрамян, 67), Глебов, Мамаев, Ионов (Долгов, 88), Зайнутдинов (Черкес, 88), Шомуродов (Прошляков, 52).
"Арсенал": Лодигин, Григалава, Хагуш (Ковалев, 67), Альварес (Володько, 77), Денисов, Костадинов, Лесовой, Чаушич (Кангва, 67), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Кангва (Банда, 78), Луценко.
Огоҳлантиришлар: Денисов (10), Лесовой (57), Глебов (62), Козлов (66), Горбатенко (70), Долгов (76), Ковалев (77), Кангва (90).
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Мезбонлар сафидаги ҳамюртимиз Элдор Шомуродов эса ўйинни асосий таркибда бошлади ва жамоасининг иккинчи голига ассистентлик қилди. Валерий Карпин уни 52-дақиқада заҳирага олишга қарор қилди. Якунда эса “Ростов” 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
"Ростов" – "Арсенал" Тула 2:1
Голлар: 1:0 – 1 Мамаев, 2:0 – 17 Ионов, 2:1 – 58 Луценко.
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Чистяков, Козлов, Саплинов (Байрамян, 67), Глебов, Мамаев, Ионов (Долгов, 88), Зайнутдинов (Черкес, 88), Шомуродов (Прошляков, 52).
"Арсенал": Лодигин, Григалава, Хагуш (Ковалев, 67), Альварес (Володько, 77), Денисов, Костадинов, Лесовой, Чаушич (Кангва, 67), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Кангва (Банда, 78), Луценко.
Огоҳлантиришлар: Денисов (10), Лесовой (57), Глебов (62), Козлов (66), Горбатенко (70), Долгов (76), Ковалев (77), Кангва (90).
Четлатиш: Прошляков 90. “Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
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