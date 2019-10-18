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Суперлига. "Локомотив" ниҳоят йирик ғалабага эришди
Coca Cola Суперлигасининг 7-туридан ўрин олган "Локомотив" - "Қизилқум" учрашуви якунланди.
ЛОКОМОТИВ – ҚИЗИЛҚУМ 3:0
Голлар: Ўлмасалиев 69, Погребняк 87 (Ж.Алижонов), Туропов 89 (Ж.Алижонов).
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 4.Шаҳзод Шайманов, 6.Даврон Умиров (70.Ойбек Қиличев), 7.Кахи Махарадзе, 9.Кирилл Погребняк, 19.Авазбек Ўлмасалиев, 24.Даврон Ҳошимов, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев, 37.Шерзод Файзиев 25.Жавоҳир Алижонов 79), 77.Диёржон Туропов, 80.Фаррухжон Иброҳимов (22.Камрон Саидазимов 86).
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 8.Вадим Афонин, 10.Марат Бикмаев, 11.Темурхўжа Абдухолиқов, 18.Иброҳим Ғанихонов, , , 26.Дилшод Комилов.
"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев, 11.Қадамбой Нурметов, 14.Файзулло Қамбаров (94.Дониёр Усмонов 88), 17.Салим Мустафоев, 23.Шерали Жўраев, 25.Азиз Усмонов, (21.Муҳсин Убайдуллаев 34.), 29.Маккартни Навесеб, 75.Олег Толмасов, 77.Суннатилла Абдуллажонов (99.Достон Ибрагимов 66).
Захира: 1.Руслан Матниязов, 3.Илҳомжон Алижонов, 5.Абди Башимов, 7.Везиргели Ильясов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 15.Воҳид Шодиев,
Огоҳлантиришлар: Шайманов 35, Иброҳимов 51, Убайдуллаев 52. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
ЛОКОМОТИВ – ҚИЗИЛҚУМ 3:0
Голлар: Ўлмасалиев 69, Погребняк 87 (Ж.Алижонов), Туропов 89 (Ж.Алижонов).
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 4.Шаҳзод Шайманов, 6.Даврон Умиров (70.Ойбек Қиличев), 7.Кахи Махарадзе, 9.Кирилл Погребняк, 19.Авазбек Ўлмасалиев, 24.Даврон Ҳошимов, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев, 37.Шерзод Файзиев 25.Жавоҳир Алижонов 79), 77.Диёржон Туропов, 80.Фаррухжон Иброҳимов (22.Камрон Саидазимов 86).
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 8.Вадим Афонин, 10.Марат Бикмаев, 11.Темурхўжа Абдухолиқов, 18.Иброҳим Ғанихонов, , , 26.Дилшод Комилов.
"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев, 11.Қадамбой Нурметов, 14.Файзулло Қамбаров (94.Дониёр Усмонов 88), 17.Салим Мустафоев, 23.Шерали Жўраев, 25.Азиз Усмонов, (21.Муҳсин Убайдуллаев 34.), 29.Маккартни Навесеб, 75.Олег Толмасов, 77.Суннатилла Абдуллажонов (99.Достон Ибрагимов 66).
Захира: 1.Руслан Матниязов, 3.Илҳомжон Алижонов, 5.Абди Башимов, 7.Везиргели Ильясов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 15.Воҳид Шодиев,
Огоҳлантиришлар: Шайманов 35, Иброҳимов 51, Убайдуллаев 52. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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