22:13 / 02.07.2020
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Спорт

Суперлига. АГМК ўз майдонида "Насаф"ни мағлуб этди

Суперлига. АГМК ўз майдонида "Насаф"ни мағлуб этди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 7-тур доирасидаги АГМК - "Насаф" ўйини якунланди.
АГМК – "НАСАФ" 2:1
Голлар: Санжар Турсунов (пен.) 20, Станоевич 27, Байдуллаев 56.

АГМК - 32.Суҳроб Султонов, 2.Акмал Шораҳмедов (20.Мирғиёс Сулаймонов 79), 5.Дилшод Жўраев, 44.Бобур Йўлдошев, 31.Сайдулло Раҳматов, 6.Эркин Байдуллаев, 4.Миржамол Қосимов (10.Шаҳзод Нурматов 64), 17.Санжар Турсунов (11.Мурод Тошматов 26), 18.Баҳром Абдурахимов (3.Сардор Раҳмонов 64), 77.Арслонмират Аманов (7.Элгужа Григалашвили 79), 9.Зафар Полвонов.
Захира: 35.Валижон Рахимов, 8.Ҳожимат Эркинов, 21.Мате Ватсадзе, 88.Игорь Зонич.

"Насаф" - 35. Абдувахид Нематов , 4.Ҳусниддин Алиқулов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 9.Харис Дилавер (77.Ойбек Бозоров 62), 10.Бобир Абдихолиқов (20.Ислом Кенжабоев 62), 14.Шароф Муҳитдинов, 15.Жўрабек Маннонов (19.Ҳусаин Норчаев 67), 22.Акмал Мозговой (7.Дилшод Раҳматуллаев 62), 34.Шерзод Насруллаев (50.Шоҳмалик Комилов 86), 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 13.Азамат Сойибов, 21.Машҳур Муҳаммаджонов, 18.Жавоҳир Эсонқулов.
Огоҳлантиришлар: Эшмуродов 12, Неъматов 40, Нурматов 81, Султонов 90.
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