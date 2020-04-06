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Беларусь. Умаровнинг голи "Энергетик-БГУ"га сенсацион ғалабани тақдим қилди (видео)
Беларусь чемпионати 16-тур доирасидаги БАТЭ - "Энергетик-БГУ" ўйини бўлиб ўтди.
БАТЭ - Энергетик-БГУ 0:1
Гол: Умаров (22).
БАТЭ – Чичкан, Филипенко, Филипович (Скавыш, 78), Настич, Филипович, Бага (Мукам, 78), Драгун, Нехайчик, Стасевич, Милич, Яблонский.
Энергетик-БГУ – Садовский, Мавату, Юдчиц, Мирошников, Свирепа, Тве (Совпель, 58), Носко, Гирс, Умаров (Диас, 59), Шкурдюк, Атеменг (Мусаханян, 26).
Огоҳлантиришлар: Свирепа (8), Твэ (28), Настич (39).
Четлатиш: Свирепа (20)
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БАТЭ - Энергетик-БГУ 0:1
Гол: Умаров (22).
БАТЭ – Чичкан, Филипенко, Филипович (Скавыш, 78), Настич, Филипович, Бага (Мукам, 78), Драгун, Нехайчик, Стасевич, Милич, Яблонский.
Энергетик-БГУ – Садовский, Мавату, Юдчиц, Мирошников, Свирепа, Тве (Совпель, 58), Носко, Гирс, Умаров (Диас, 59), Шкурдюк, Атеменг (Мусаханян, 26).
Огоҳлантиришлар: Свирепа (8), Твэ (28), Настич (39).
Четлатиш: Свирепа (20)
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