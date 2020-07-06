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Суперлига. "Сурхон" Андижонда ғалабага эришди
Coca Cola Суперлигаси 9-туридан ўрин олган "Андижон" ҳамда "Сурхон" жамоалари ўртасидаги баҳс ўз якунига етди. Унда меҳмонлар кичик ҳисобда ғалабага эришди.
Шу тариқа, "Сурхон" ҳисобидаги очколар сони 7 тани ташкил қилиб, онлайн жадвалда 10-поғонага кўтарилиб олди,
"Андижон" – "Сурхон" 0:1
Гол: Александр Касьян 45, - 0:1 (Шерзод Каримов).
"Андижон": 71.Исломбек Абдуллаев, 4.Фарҳод Мираҳматов, 5.Хушнудбек Авилов (25.Қаҳрамон Баҳодиров, 76), 7.Жамшид Ҳасанов (10.Артём Литвяков, 70), 8.Фарҳод Бекмуратов, 9.Эммануэль Аривчукву, 14.Мишель Ибе, 22.Усмонали Исмоналиев, 23.Тимур Усмонов (6.Бахтиёржон Қосимов, 83), 77.Жаҳонгир Абдумўминов (11.Сирож Мелиев, 70), 88.Дмитро Зозуля.
Захира: 1.Аслонбек Аҳроров, 3.Азамат Исроилов, 17.Абдулло Олимов, 33.Дониёр Абдуманнопов, 70. Нодир Мавлонов.
"Сурхон": 45.Акбар Тўраев, 2.Абдуқаҳҳор Хожиакбаров (20.Ҳусниддин Ғофуров 1997, 76), 8.Шерзод Каримов (5.Владимир Бубанья, 90+3), 10.Шавкат Саломов, 11.Александр Касьян, 21.Аъзамжон Алиев, 27.Азиз Ибрагимов (17.Сардор Сулаймонов, 78), 32.Жаҳонгир Меҳмонов, 44.Дарко Станоевич, 66.Беҳруз Шайдулов, 77.Асрор Ғофуров.
Захира: 1.Асилбек Амонов, 9.Дилшод Жабборов, 15.Муҳаммадали Намозов, 28.Беҳруз Қулматов, 29.Нурмуҳаммад Намозов, 99.Сарвар Солиев.
Огоҳлантиришлар: Ибе Окоро 47, Эммануэль Аривчукву 52, Асрор Ғофуров 59, Александр Касьян 64.
Четлатиш: Эммануэль Аривчукву 59 (2СК). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Шу тариқа, "Сурхон" ҳисобидаги очколар сони 7 тани ташкил қилиб, онлайн жадвалда 10-поғонага кўтарилиб олди,
"Андижон" – "Сурхон" 0:1
Гол: Александр Касьян 45, - 0:1 (Шерзод Каримов).
"Андижон": 71.Исломбек Абдуллаев, 4.Фарҳод Мираҳматов, 5.Хушнудбек Авилов (25.Қаҳрамон Баҳодиров, 76), 7.Жамшид Ҳасанов (10.Артём Литвяков, 70), 8.Фарҳод Бекмуратов, 9.Эммануэль Аривчукву, 14.Мишель Ибе, 22.Усмонали Исмоналиев, 23.Тимур Усмонов (6.Бахтиёржон Қосимов, 83), 77.Жаҳонгир Абдумўминов (11.Сирож Мелиев, 70), 88.Дмитро Зозуля.
Захира: 1.Аслонбек Аҳроров, 3.Азамат Исроилов, 17.Абдулло Олимов, 33.Дониёр Абдуманнопов, 70. Нодир Мавлонов.
"Сурхон": 45.Акбар Тўраев, 2.Абдуқаҳҳор Хожиакбаров (20.Ҳусниддин Ғофуров 1997, 76), 8.Шерзод Каримов (5.Владимир Бубанья, 90+3), 10.Шавкат Саломов, 11.Александр Касьян, 21.Аъзамжон Алиев, 27.Азиз Ибрагимов (17.Сардор Сулаймонов, 78), 32.Жаҳонгир Меҳмонов, 44.Дарко Станоевич, 66.Беҳруз Шайдулов, 77.Асрор Ғофуров.
Захира: 1.Асилбек Амонов, 9.Дилшод Жабборов, 15.Муҳаммадали Намозов, 28.Беҳруз Қулматов, 29.Нурмуҳаммад Намозов, 99.Сарвар Солиев.
Огоҳлантиришлар: Ибе Окоро 47, Эммануэль Аривчукву 52, Асрор Ғофуров 59, Александр Касьян 64.
Четлатиш: Эммануэль Аривчукву 59 (2СК). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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