00:09 / 13.07.2020
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Спорт

Суперлига. "Металлург" ўз майдонида "Сўғдиёна"ни мағлуб этди

Суперлига. "Металлург" ўз майдонида "Сўғдиёна"ни мағлуб этди
Coca Cola Суперлигаси 9-тур доирасидаги "Металлург" - "Сўғдиёна" беллашуви ўз якунига етди. Унда мезбонлар 2:0 ҳисобида ғалабага эришди.
Шу тариқа, бекободликлар ҳисобидаги очколар 16 тага етди. Жамоа онлайн жадвалда бирданига 3 поғона кўтарилиб, 4-ўринга жойлашди. Суперлига 9-тур баҳслари эртага давом эттирилади.

"Металлург" – "Сўғдиёна" 2:0
Голлар: Евгений Чумак 23, - 1:0. Дониёр Нарзуллаев 63, - 2:0 (Зоҳид Абдуллаев).
"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббосжон Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (22. Шаҳзодбек Ғофурбеков, 81), 10.Шаҳзод Убайдуллаев, 15.Зоҳид Абдуллаев (43. Даврон Анваров, 81), 21.Камолиддин Тожиев, 23.Абдураҳмон Абдулҳақов (14. Аброрбек Тошқўзиев, 75), 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев (20. Худойшукур Сатторов, 75), 88.Евгений Чумак.
Захира: 1. Акмал Турсунбоев, 4. Одилбек Абдумажидов, 8. Саламат Қуттибоев, 11. Муродбек Бобожонов, 77. Муҳаммад Исаев.
"Сўғдиёна": 1.Ширинбой Абдуллаев, 2.Сардор Қулматов (20. Баҳодир Насимов, 83), 3.Искандар Шойқулов, 4.Элёр Орифов, 5.Аюбхон Номанов (8. Жамшид Болтабоев, 52), 7.Санжар Рашидов, 11.Жасур Ҳасанов (80. Эливелто Рибейро Дантас, 68), 17.Иван Нагаев (21. Саҳоб Рашидов, 52), 18.Шавкат Муллажонов 19.Жавоҳир Қаҳрамонов (12. Санъат Шихов, 68), 22.Шаҳбоз Жўрабеков.
Захира: 27. Милан Митрович, 14. Даниэль Насриддинов, 30. Диан Талхатов, 93. Марко Колакович.
Огоҳлантиришлар: Искандар Шойқулов 14, Абдураҳмон Абдулҳақов 30, Зоҳид Абдуллаев 78.
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