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Суперлига. "Қўқон-1912" ўз майдонида "Насаф" билан дуранг ўйнади
Coca Cola Суперлигаси 9-тур доирасидаги марказий учрашувлардан бири "Қўқон-1912" ва "Насаф" жамоалари ўртасида кечди. Ўйин 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Шу тариқа, иккала жамоа ҳисобидаги очколар бир хил - 16 тани ташкил қилмоқда.
“Қўқон-1912” – "Насаф" 2:2
Голлар: Шароф Муҳитдинов 54, - 0:1. Бобуржон Акбаров 62, - 1:1. Ойбек Бозоров 84, - 1:2.
“Қўқон-1912”: 21.Музаффар Абдуллаев, 3.Бобур Акбаров, 7.Шоҳназар Норбеков, 9.Суҳроб Бердиев, 10.Қувондиқ Рўзиев, 13.Сардор Азимов, 15.Ойбек Рустамов, 20.Иқбол Маликжонов, 23.Александр Мерзляков, 70.Мурод Холмуҳаммедов, 91.Якуба Бамба (69.Филипп Раевац, 59).
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 4.Собит Синдаров, 5.Жасурбек Ёқубов, 14.Авазхон Маматхўжаев, 17.Музаффар Музаффаров, 19.Хамидулло Абдуҳамидов, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов, 99.Бек Абдуллаев.
"Насаф": 21.Машҳур Муҳаммаджонов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 14.Шароф Муҳитдинов, 15.Жўрабек Маннонов, 19.Ҳусаин Норчаев, 20.Ислом Кенжабоев, 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев, 77.Ойбек Бозоров, 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 35. Абдувоҳид Нематов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 7.Дилшод Раҳматуллаев, 8.Дилшод Саитов, 9.Харис Дилавер, 10.Бобир Абдихолиқов, 18.Жавоҳир Эсонқулов, 50.Шохмалик Комилов, 70.Абубакризо Турдалиев.
Огоҳлантиришлар: Акмал Мозговой 6, Суҳроб Бердиев 26, Мурод Холмуҳаммедов 26. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Шу тариқа, иккала жамоа ҳисобидаги очколар бир хил - 16 тани ташкил қилмоқда.
“Қўқон-1912” – "Насаф" 2:2
Голлар: Шароф Муҳитдинов 54, - 0:1. Бобуржон Акбаров 62, - 1:1. Ойбек Бозоров 84, - 1:2.
“Қўқон-1912”: 21.Музаффар Абдуллаев, 3.Бобур Акбаров, 7.Шоҳназар Норбеков, 9.Суҳроб Бердиев, 10.Қувондиқ Рўзиев, 13.Сардор Азимов, 15.Ойбек Рустамов, 20.Иқбол Маликжонов, 23.Александр Мерзляков, 70.Мурод Холмуҳаммедов, 91.Якуба Бамба (69.Филипп Раевац, 59).
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 4.Собит Синдаров, 5.Жасурбек Ёқубов, 14.Авазхон Маматхўжаев, 17.Музаффар Музаффаров, 19.Хамидулло Абдуҳамидов, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов, 99.Бек Абдуллаев.
"Насаф": 21.Машҳур Муҳаммаджонов, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 14.Шароф Муҳитдинов, 15.Жўрабек Маннонов, 19.Ҳусаин Норчаев, 20.Ислом Кенжабоев, 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев, 77.Ойбек Бозоров, 88.Марко Станоевич, 92.Умар Эшмуродов.
Захира: 35. Абдувоҳид Нематов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 7.Дилшод Раҳматуллаев, 8.Дилшод Саитов, 9.Харис Дилавер, 10.Бобир Абдихолиқов, 18.Жавоҳир Эсонқулов, 50.Шохмалик Комилов, 70.Абубакризо Турдалиев.
Огоҳлантиришлар: Акмал Мозговой 6, Суҳроб Бердиев 26, Мурод Холмуҳаммедов 26. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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