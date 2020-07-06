21:07 / 14.07.2020
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Спорт

Суперлига. "Машъал" сафарда "Локомотив"ни таслим этди

Суперлига. "Машъал" сафарда "Локомотив"ни таслим этди
Coca Cola Суперлигаси 9-туридан ўрин олган "Локомотив" ва "Машъал" жамоалари ўртасидаги баҳс ўз якунига етди. Унда муборакликлар "темирйўлчилар" устидан кичик ҳисобда ғалаба қозонди.
Шу тариқа, "Машъал" очколари сонини 9 тага етказиб, 10-поғонага кўтарилиб олди. "Локомотив" эса 8-ўринда қоладиган бўлди.

"Локомотив" – "Машъал" 0:1
Гол: Нажмиддин Нормуродов 71, - 0:1.
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 4.Шаҳзод Шайманов (22.Камрон Саидазимов, 77), 5.Славко Дамьянович, 6.Даврон Умиров (8.Вадим Афонин, 46), 7.Кахи Махарадзе, 9.Кирилл Погребняк (18.Иброҳим Ғанихонов, 77), 11.Темурхўжа Абдухолиқов, 19.Авазбек Ўлмасалиев (70.Ойбек Қиличев, 68), 28.Шуҳрат Муҳаммадиев (25.Жавоҳир Алижонов, 68), 37.Шерзод Файзиев, 80.Фаррухжон Иброҳимов.
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 10.Марат Бикмаев, 26.Дилшод Комилов, 77.Диёржон Туропов.
"Машъал": 35.Раҳимжон Давронов, 5.Нажмиддин Нормуродов, 6.Сирожиддин Раҳматуллаев, 7.Ифеани Ифеани (11.Мўминжон Мелиев, 66), 9.Никита Павленко (77.Иброҳим Нўъмонов, 77), 10.Шерзод Темиров, 14. Элла Кен Арманд (8.Аҳрор Иноятов, 80), 17.Жамолиддин Убайдуллаев, 18.Аббос Шодмонов, 22.Сирожиддин Қўзиев, 23.Самандар Шукуриллаев.
Захира: 12.Достонбек Тўхтабоев, 15.Муҳаммадали Алиқулов, 21.Маъруф Жумаев, 28.Убайдулло Холиқулов, 33.Денис Васильев, 70.Дидар Дурдиев.
Огоҳлантиришлар: Кахи Махарадзе 20, Никита Павленко 22, Фаррух Иброҳимов 43, Шаҳзод Шайманов 50, Вадим Афонин 63.
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