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Ла Лига. «Реал» 34 карра Испания чемпиони бўлди!
Фото: Reuters
Испания чемпионатида 37-тур ўйинлари давом эттирилди. Бу турда ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилган «Реал» 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди ва муддатидан аввал чемпионликни қўлга киритди. Бу «Реал»нинг 34-чемпионлиги бўлди. Зидан вақтида эса клуб иккинчи марта Испания чемпиони бўлди.
Фото: Getty Images
«Барселона» «Камп Ноу»да «Осасуна»дан кутилмаган зарбани қабул қилиб олди. Ўйиннинг 15-дақиқасида меҳмонлар вакили Арнаис ажойиб зарба билан ҳисобни очган бўлса, Месси 62-дақиқада жарима зарбасидан мукаммал ижро билан ҳисобни тенглаштирди.
77-дақиқада меҳмонлар бир киши кам бўлиб қолишларига қарамай, 90+4-дақиқада Роберто Торрес «Осасуна»га сенсацион ғалаба келтирувчи голни киритди - 1:2.
Бу мағлубиятдан кейин Сетьен жамоаси 79 очко билан 2-ўринда қолди, «Реал» эса Ла Лига якунидан бир тур аввал чемпионликни расмийлаштирди.
Ла Лига. 37-тур
Реал Мадрид – Вильярреал 2:1
Голлар: Бензема (29, 77, пенальти) – Иборра (83).
Реал Мадрид: Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Карвахаль (Васкес, 84), Каземиро, Модрич (Иско, 85), Азар (Асенсио, 62), Кроос (Вальверде, 85), Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Бензема.
Вильярреал: Асенхо, Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Пенья (Сориано, 46), Мойсес Гомес (Касорла, 63), Замбо-Ангисса (Тригерос, 82), Морланес (Иборра, 63), Чуквуэзе (Онтиверос, 46), Марио Гаспар, Жерар Морено.
Огоҳлантиришлар: Шакла (18), Карвахаль (54), Модрич (62), Кинтилья (68), Иско (86).
Барселона – Осасуна 1:2
Голлар: 0:1 – 15 Арнаис, 1:1 – 62 Месси, 1:2 – 90 Роберто Торрес.
Барселона – тер Стеген, Фирпо (Альба, 79), Семеду (Видаль, 59), Лангле, Серджи Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуч (де Йонг, 79), Фати, Пике, Месси, Брэйтуэйт (Суарес, 59).
Осасуна – Эррера, Навас, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Брашанац (Ойер Санхурхо, 46), Иньиго Перес, Арнаис (Гальего, 71), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Эступиньян (Тони Лато, 90), Адриан (Барха, 70).
Четлатиш: Гальего (77).
Эйбар – Вальядолид 3:1
Голлар: 1:0 – 21 Бигас, 2:0 – 28 Инуи, 2:1 – 71 Гвардиола, 3:1 – 90, пенальти Де Бласис.
Эйбар – Йоэль Родригес, Оливейра (Бургос, 48), Рафа Соареш, Бигас, Техеро, Леон (Кристофоро, 80), Де Бласис, Альварес (Диоп, 46), Инуи (Шарлес, 65), Экспосито, Кике Гонсалес (Энрик, 79).
Вальядолид – Каро (Самуэль Перес, 65), Мойяно, Санчес, Оливас (Антоньито, 32), Начо Мартинес, Тони Вилья (Гвардиола, 46), Сан-Эметерио, Фернандес, Эрвиас (Виктор Гарсия, 61), Унал, Сандро Рамирес.
Реал Сосьедад – Севилья 0:0
Реал Сосьедад – Мойя, Муньос (Монреаль, 46), Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 83), Ле Норман, Субименди, Мерино, Порту (Исак, 66), Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 83), Виллиан Жозе.
Севилья – Буну, Кунде, Серджи Гомес, Навас, Регилон, Жордан (Мунир, 75), Гудель, Сусо (Фернандо, 74), Оливер Торрес (Окампос, 61), Васкес (Банега, 61), Эн-Несири (де Йонг, 84).
Валенсия – Эспаньол 1:0
Гол: 1:0 – 17 Гамейро.
Валенсия – Силлессен, Коста, Гильямон, Диакаби (Габриэл Паулиста, 77), Тьерри Коррейя (Флоренци, 71), Кондогбиа, Ферран Торрес (Черышев, 72), Солер, Гедеш, Ли Кан Ин (Коклен, 63), Гамейро (Макси Гомес, 78).
Эспаньол – Диего Лопес, Кабрера, Эспиноса (Варгас, 85), Пипа, Давид Лопес, Эмбарба, Дардер (Меламед, 85), У Лэй (Лосано, 85), Рока (Мелендо, 64), Дидак Вила, де Томас (Кампусано, 70).
Четлатиш: Коста (90).
Мальорка – Гранада 1:2
Голлар: 1:0 – 20 Эрнандес, 1:1 – 45 Диас, 1:2 – 69 Фернандес.
Мальорка – Рейна, Раильо (Седлар, 63), Вальент, Лумор (Лаго Джуниор, 72), Дани Родригес, Посо, Севилья, Баба (Трайковски, 72), Кубо, Будимир, Эрнандес (Пратс, 88).
Гранада – Руй Силва, Диас, Херман Санчес, Нева, Мартинес (Дуарте, 46), Пуэртас, Этеки, Эррера (Фернандес, 46), Вико (Монторо, 64), Мачис (Жил Диаш, 88), Сольдадо (Азиз, 76).
Четлатиш: Седлар (80), Эрнандес (90).
Хетафе – Атлетико 0:2
Голлар: 0:1 – 54 Льоренте, 0:2 – 80 Томас.
Хетафе – Сория, Ньом, Оливера (Джейсон, 61), Джене, Кукурелья, Арамбарри (Фажр, 84), Тимор, Максимович (Молина, 61), Кабако, Мата (Анхель Родригес, 60), Дуро (Ндиайе, 84).
Атлетико – Облак, Фелипе, Санчес, Хименес, Арьяс, Коке, Феррейра Карраско (Витоло, 77), Льоренте (Мората, 75), Сауль (Томас, 67), Корреа (Лемар, 84), Диего Коста (Эррера, 84).
Четлатиш: Ньом (90).
Сельта – Леванте 2:3
Голлар: 0:1 – 11 Барди, 0:2 – 28 Барди, 1:2 – 36 Санти Мина, 2:2 – 45 Аспас, 2:3 – 52 Майораль.
Сельта – Вильяр, Мурильо, Васкес (Мальо, 80), Араухо (Эрнандес, 90), Оласа, Йокушлу (Брадарич, 46), Бельтран (Нолито, 46), Рафинья, Мендес (Фернандес, 85), Аспас, Санти Мина.
Леванте – Коке Вегас, Везу, Мирамон, Робер, Клерк, Барди (Мелеро, 77), Рочина (Вукчевич, 90), Кампанья, Радоя (Постиго, 90), Майораль (Моралес, 77), Рохер Марти (Коке, 66).
Четлатишлар: Мирамон (59), Нолито (90).
Бетис – Алавес 1:2
Голлар: 0:1 – 51 Хоселу, 0:2 – 76 Эли, 1:2 – 90 Морон.
Бетис – Дани Мартин, Эмерсон, Феддаль, Манди, Эдгар Гонсалес (Хуанми, 57), Каналес, Педраса (Морено, 46), Хоакин (Морон, 72), Родригес, Фекир (Аленья, 83), Иглесиас.
Алавес – Роберто, Эли, Марин, Лагуардиа, Тачи (Магальян, 90), Камараса (Пина, 90), Фейса (Ману Гарсия, 46), Берк (Алеиш Видаль, 80), Мендес (Пере Понс, 65), Риоха, Хоселу.
Четлатишлар: Хуанми (90), Эли (90).
Атлетик – Леганес 0:2
Голлар: 0:1 – 79 Герреро, 0:2 – 90 Ассале.
Атлетик – Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Де Маркос (Капа, 69), Нуньес, Весга (Дани Гарсия, 82), Сансет (Эррерин, 26), Рауль Гарсия (Кодро, 82), Унаи Лопес, Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 69).
Леганес – Куэльяр, Сиовас, Бустинса, Росалес (Ассале, 72), Тарин, Рубен Перес, Эрасо (Меса, 60), Руибаль, Амаду (Авилес, 75), Хиль, Ману (Герреро, 60).
Четлатиш: Унаи Симон (22).
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Испания чемпионатида 37-тур ўйинлари давом эттирилди. Бу турда ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилган «Реал» 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди ва муддатидан аввал чемпионликни қўлга киритди. Бу «Реал»нинг 34-чемпионлиги бўлди. Зидан вақтида эса клуб иккинчи марта Испания чемпиони бўлди.
Фото: Getty Images
«Барселона» «Камп Ноу»да «Осасуна»дан кутилмаган зарбани қабул қилиб олди. Ўйиннинг 15-дақиқасида меҳмонлар вакили Арнаис ажойиб зарба билан ҳисобни очган бўлса, Месси 62-дақиқада жарима зарбасидан мукаммал ижро билан ҳисобни тенглаштирди.
77-дақиқада меҳмонлар бир киши кам бўлиб қолишларига қарамай, 90+4-дақиқада Роберто Торрес «Осасуна»га сенсацион ғалаба келтирувчи голни киритди - 1:2.
Бу мағлубиятдан кейин Сетьен жамоаси 79 очко билан 2-ўринда қолди, «Реал» эса Ла Лига якунидан бир тур аввал чемпионликни расмийлаштирди.
Ла Лига. 37-тур
Реал Мадрид – Вильярреал 2:1
Голлар: Бензема (29, 77, пенальти) – Иборра (83).
Реал Мадрид: Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Карвахаль (Васкес, 84), Каземиро, Модрич (Иско, 85), Азар (Асенсио, 62), Кроос (Вальверде, 85), Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Бензема.
Вильярреал: Асенхо, Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Пенья (Сориано, 46), Мойсес Гомес (Касорла, 63), Замбо-Ангисса (Тригерос, 82), Морланес (Иборра, 63), Чуквуэзе (Онтиверос, 46), Марио Гаспар, Жерар Морено.
Огоҳлантиришлар: Шакла (18), Карвахаль (54), Модрич (62), Кинтилья (68), Иско (86).
Барселона – Осасуна 1:2
Голлар: 0:1 – 15 Арнаис, 1:1 – 62 Месси, 1:2 – 90 Роберто Торрес.
Барселона – тер Стеген, Фирпо (Альба, 79), Семеду (Видаль, 59), Лангле, Серджи Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуч (де Йонг, 79), Фати, Пике, Месси, Брэйтуэйт (Суарес, 59).
Осасуна – Эррера, Навас, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Брашанац (Ойер Санхурхо, 46), Иньиго Перес, Арнаис (Гальего, 71), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Эступиньян (Тони Лато, 90), Адриан (Барха, 70).
Четлатиш: Гальего (77).
Эйбар – Вальядолид 3:1
Голлар: 1:0 – 21 Бигас, 2:0 – 28 Инуи, 2:1 – 71 Гвардиола, 3:1 – 90, пенальти Де Бласис.
Эйбар – Йоэль Родригес, Оливейра (Бургос, 48), Рафа Соареш, Бигас, Техеро, Леон (Кристофоро, 80), Де Бласис, Альварес (Диоп, 46), Инуи (Шарлес, 65), Экспосито, Кике Гонсалес (Энрик, 79).
Вальядолид – Каро (Самуэль Перес, 65), Мойяно, Санчес, Оливас (Антоньито, 32), Начо Мартинес, Тони Вилья (Гвардиола, 46), Сан-Эметерио, Фернандес, Эрвиас (Виктор Гарсия, 61), Унал, Сандро Рамирес.
Реал Сосьедад – Севилья 0:0
Реал Сосьедад – Мойя, Муньос (Монреаль, 46), Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 83), Ле Норман, Субименди, Мерино, Порту (Исак, 66), Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 83), Виллиан Жозе.
Севилья – Буну, Кунде, Серджи Гомес, Навас, Регилон, Жордан (Мунир, 75), Гудель, Сусо (Фернандо, 74), Оливер Торрес (Окампос, 61), Васкес (Банега, 61), Эн-Несири (де Йонг, 84).
Валенсия – Эспаньол 1:0
Гол: 1:0 – 17 Гамейро.
Валенсия – Силлессен, Коста, Гильямон, Диакаби (Габриэл Паулиста, 77), Тьерри Коррейя (Флоренци, 71), Кондогбиа, Ферран Торрес (Черышев, 72), Солер, Гедеш, Ли Кан Ин (Коклен, 63), Гамейро (Макси Гомес, 78).
Эспаньол – Диего Лопес, Кабрера, Эспиноса (Варгас, 85), Пипа, Давид Лопес, Эмбарба, Дардер (Меламед, 85), У Лэй (Лосано, 85), Рока (Мелендо, 64), Дидак Вила, де Томас (Кампусано, 70).
Четлатиш: Коста (90).
Мальорка – Гранада 1:2
Голлар: 1:0 – 20 Эрнандес, 1:1 – 45 Диас, 1:2 – 69 Фернандес.
Мальорка – Рейна, Раильо (Седлар, 63), Вальент, Лумор (Лаго Джуниор, 72), Дани Родригес, Посо, Севилья, Баба (Трайковски, 72), Кубо, Будимир, Эрнандес (Пратс, 88).
Гранада – Руй Силва, Диас, Херман Санчес, Нева, Мартинес (Дуарте, 46), Пуэртас, Этеки, Эррера (Фернандес, 46), Вико (Монторо, 64), Мачис (Жил Диаш, 88), Сольдадо (Азиз, 76).
Четлатиш: Седлар (80), Эрнандес (90).
Хетафе – Атлетико 0:2
Голлар: 0:1 – 54 Льоренте, 0:2 – 80 Томас.
Хетафе – Сория, Ньом, Оливера (Джейсон, 61), Джене, Кукурелья, Арамбарри (Фажр, 84), Тимор, Максимович (Молина, 61), Кабако, Мата (Анхель Родригес, 60), Дуро (Ндиайе, 84).
Атлетико – Облак, Фелипе, Санчес, Хименес, Арьяс, Коке, Феррейра Карраско (Витоло, 77), Льоренте (Мората, 75), Сауль (Томас, 67), Корреа (Лемар, 84), Диего Коста (Эррера, 84).
Четлатиш: Ньом (90).
Сельта – Леванте 2:3
Голлар: 0:1 – 11 Барди, 0:2 – 28 Барди, 1:2 – 36 Санти Мина, 2:2 – 45 Аспас, 2:3 – 52 Майораль.
Сельта – Вильяр, Мурильо, Васкес (Мальо, 80), Араухо (Эрнандес, 90), Оласа, Йокушлу (Брадарич, 46), Бельтран (Нолито, 46), Рафинья, Мендес (Фернандес, 85), Аспас, Санти Мина.
Леванте – Коке Вегас, Везу, Мирамон, Робер, Клерк, Барди (Мелеро, 77), Рочина (Вукчевич, 90), Кампанья, Радоя (Постиго, 90), Майораль (Моралес, 77), Рохер Марти (Коке, 66).
Четлатишлар: Мирамон (59), Нолито (90).
Бетис – Алавес 1:2
Голлар: 0:1 – 51 Хоселу, 0:2 – 76 Эли, 1:2 – 90 Морон.
Бетис – Дани Мартин, Эмерсон, Феддаль, Манди, Эдгар Гонсалес (Хуанми, 57), Каналес, Педраса (Морено, 46), Хоакин (Морон, 72), Родригес, Фекир (Аленья, 83), Иглесиас.
Алавес – Роберто, Эли, Марин, Лагуардиа, Тачи (Магальян, 90), Камараса (Пина, 90), Фейса (Ману Гарсия, 46), Берк (Алеиш Видаль, 80), Мендес (Пере Понс, 65), Риоха, Хоселу.
Четлатишлар: Хуанми (90), Эли (90).
Атлетик – Леганес 0:2
Голлар: 0:1 – 79 Герреро, 0:2 – 90 Ассале.
Атлетик – Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Де Маркос (Капа, 69), Нуньес, Весга (Дани Гарсия, 82), Сансет (Эррерин, 26), Рауль Гарсия (Кодро, 82), Унаи Лопес, Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 69).
Леганес – Куэльяр, Сиовас, Бустинса, Росалес (Ассале, 72), Тарин, Рубен Перес, Эрасо (Меса, 60), Руибаль, Амаду (Авилес, 75), Хиль, Ману (Герреро, 60).
Четлатиш: Унаи Симон (22).
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