03:40 / 24.08.2020
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Спорт

ЕЧЛ. "Бавария" ПСЖни мағлуб этиб, 6 карра чемпионга айланди!

ЕЧЛ. "Бавария" ПСЖни мағлуб этиб, 6 карра чемпионга айланди!
Европа Чемпионлар Лигаси финалида Бавария ПСЖни мағлуб этиб, 6 карра чемпионга айланди!

ПСЖ – Бавария 0:1
«Эштадиу да Луш»
Гол: 0:1 – 59 Коман.
ПСЖ – Кейлор Навас, Преснель Кимпембе, Тило Керер, Тиаго Силва, Андер Эррера (Юлиан Дракслер, 72), Леандро Паредес (Марко Верратти, 65), Анхель Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Хуан Бернат (Левен Курзава, 80), Килиан Мбаппе, Неймар.
Бавария – Мануэль Нойер, Жером Боатенг (Никлас Зюле, 25), Давид Алаба, Жошуа Киммих, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис, Тиаго Алькантара (Корентен Толиссо, 86), Кингсли Коман (Иван Перишич, 68), Серж Гнабри (Филиппе Коутиньо, 68), Роберт Левандовски, Томас Мюллер.
Огоҳлантиришлар: Альфонсо Дэвис (28), Леандро Паредес (52), Серж Гнабри (52), Никлас Зюле (56), Неймар (81), Тиаго Силва (83), Левен Курзава (86), Томас Мюллер (90).

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