09:30 / 11.10.2020
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Спорт

Миллатлар лигаси. Испания Швейцарияни мағлуб этди, Украина Германияга ютқазди ва бошқа натижалар

Миллатлар лигаси. Испания Швейцарияни мағлуб этди, Украина Германияга ютқазди ва бошқа натижалар
10 октябрь, шанба куни УЕФА Миллатлар лигаси 3-тури доирасидаги дастлабки учрашувлар ўтказилди.

Испания миллий жамоаси Швейцария билан баҳсда Жаканинг хатосидан кейин Ойарсабаль томонидан киритилган ягона гол эвазига ғалаба қозонган бўлса, Украина миллий жамоаси Киевда немисларга ютқазиб қўйди. Гинтер ва Горетцканинг голларига Малиновский битта гол билан жавоб қайтара олди – 1:2.

Испания миллий жамоаси Швейцария устидан қозонилган ғалабадан кейин «А» лига 4-гуруҳда 7 очко билан пешқадамликни сақлаб қолган бўлса, Германия 5 очко билан 2-ўринга чиқиб олди. Украина ва Швейцария 3-4-ўринларда қолишди.

УЕФА Миллатлар лигаси. 3-тур

Испания – Швейцария 1:0
Гол: 1:0 – 14 Ойарсабаль.
Испания – Де Хеа, Пау Торрес, Навас, Рамос, Гайя, Ферран Торрес (Родри, 88), Мерино, Ойарсабаль (Жерар Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Фати (Траоре, 57), Бускетс.
Швейцария – Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Жака, Соу (Варгас, 60), Фройлер (Фернандеш, 86), Шер, Сеферович, Меҳмеди (Шақири, 60).

Украина – Германия 1:2
Голлар: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальти Малиновский.
Украина – Бушан, Миколенко, Караваев, Забарний, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Циганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.
Германия – Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри, Зюле.

Черногория – Озарбойжон 2:0
Голлар: 1:0 – 9 Йоветич, 2:0 – 71 Иванович.

Люксембург – Кипр 2:0
Голлар: 1:0 – 12 Синани, 2:0 – 26 Синани.

Лихтенштейн – Гибралтар 0:1
Гол: 0:1 – 10 Де Барр.

Фарер ороллари – Латвия 1:1
Голлар: 0:1 – 25 Икауниекс, 1:1 – 28 Фэре.

Андорра – Мальта 0:0.
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