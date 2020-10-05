10:27 / 19.10.2020
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Спорт

РПЛ. Ёзнинг энг қиммат трансферлари. Шомуродов нечанчи ўринда?

РПЛ. Ёзнинг энг қиммат трансферлари. Шомуродов нечанчи ўринда?
Сўнгги трансфер ойнасида РПЛ клублари кўплар трансферларни амалга оширди. Баъзи футболчилар топ-лигаларга йўл олган бўлса, Россияга ҳам яхши даражали ўйинчилар келди.

matchtv.ru РПЛ клублари учун сўнгги трансфер ойнасининг энг қиммат трансферларини эълон қилди. Ҳамюртимиз Элдор Шомуродов рўйхатнинг 8-поғонасидан жой олган. "Ростов"да тўп тепиб келган Элдор учун "Женоа" 7,5 млн евро тўлаган. Кучли учлик қуйидагича кўриниш олган:

1. Вендел — "Спортинг"дан "Зенит"га - 20,3 млн евро
2. Алексей Миранчук — "Локомотив"дан "Аталанта"га - 14,5 млн евро
3. Деян Ловрен — "Ливерпуль"дан "Зенит"га - 12 млн евро
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