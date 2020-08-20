09:55 / 28.10.2020
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Спорт

«Реал» сўнгги дақиқаларда мағлубиятдан қутилиб қолди. ЕЧЛнинг 2-тур натижалари

«Реал» сўнгги дақиқаларда мағлубиятдан қутилиб қолди. ЕЧЛнинг 2-тур натижалари
Европа Чемпионлар Лигасининг 2-туридан ўрин олган бир қатор учрашувлар бўлиб ўтди. Бу турда «Реал» яна очко йўқотди, «Бавария», «Ливерпуль», «Ман Сити» ва «Атлетико» эса ғалаба қозонди.

А гуруҳи

«Локомотив» – «Бавария» 1:2
Голлар: 0:1 – 13 Горетцка, 1:1 – 70 Миранчук, 1:2 – 79 Киммих.
«Локомотив» – Гилерме, Серкейра, Живоглядов, Рибус, Игнатев (Жемалетдинов, 76), Криховяк, Миранчук, Куликов (Лисакович, 89), Чорлука (Райкович, 46), Зе Луиш, Смолов (Рибчинский, 75).
«Бавария» – Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Люка Эрнандес, Горетцка (Хави Мартинес, 46), Киммих, Мюллер (Гнабри, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.
Огоҳлантиришлар: Живоглядов (17), Люка Эрнандес (48), Серкейра (50), Жемалетдинов (84).

«Атлетико Мадрид»—«Зальцбург» 3:2
Голлар: 1:0 – 29 Льоренте, 1:1 – 40 Собослаи, 1:2 – 47 Бериша, 2:2 – 52 Жоау Феликс, 3:2 – 85 Жоау Феликс.
«Атлетико Мадрид» – Облак, Триппьер, Лоди (Эрмосо, 82), Фелипе, Савич, Эррера (Торрейра, 82), Коке, Корреа, Льоренте, Жоау Феликс, Суарес (Лемар, 82).
«Зальцбург» – Станкович, Ульмер, Вебер (Онгене, 63), Кристенсен, Рамальо, Юнузович (Ашимеру, 63), Мвепу, Собослаи, Камара, Бериша, Дака (Койта, 30; Окафор, 84).
Огоҳлантиришлар: Рамальо (12), Вебер (23), Льоренте (64).

B гуруҳи

«Шахтёр»—«Интер» 0:0
«Шахтёр» – Трубин, Додо, Бондар, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентино (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрик, 88).
«Интер» – Ҳанданович, Ҳакими, Бастони, де Врей, Янг (Пинамонти, 85), Барелла, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Д’Амброзио (Дармиан, 80), Мартинес (Перишич, 72), Лукаку.
Огоҳлантиришлар: Бастони (31), Видаль (64).

«Боруссия М»—«Реал Мадрид» 2:2
Голлар: 1:0 – 33 Тюрам, 2:0 – 58 Тюрам, 2:1 – 87 Бензема, 2:2 – 90 Каземиро.
«Боруссия М» – Зоммер, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Ҳофманн, Крамер, Штиндль (Вольф, 79), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 79), Тюрам (Ҳеррманн, 71).
«Реал Мадрид» – Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Асенсио (Родриго, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Азар, 70), Бензема.
Огоҳлантиришлар: Штиндль (55), Бенсебайни (79), Нойхаус (85), Каземиро (89).

C гуруҳи

«Марсель»—«Манчестер Сити» 0:3
Голлар: 0:1 – 18 Ферран Торрес, 0:2 – 76 Гундоган, 0:3 – 81 Стерлинг.
«Марсель» – Манданда, Амави, Сакаи, Балерди, Камара, Товен (Пайет, 78), Ронжье (Сансон, 64), Чалета-Цар, Радонич (Бенедетто, 78), Альваро Гонсалес, Кюизанс (Гуйе, 85).
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Рубен Диаш, Лапорт (Стоунз, 77), Уокер, Зинченко (Жоау Канселу, 68), Фоден, де Брюйне (Палмер, 82), Стерлинг, Гундоган (Бернарду Сильва, 78), Ферран Торрес (Маҳрез, 77), Родри.
Огоҳлантиришлар: Лапорт (58), Амави (62), Чалета-Цар (71).

«Порту»—«Олимпиакос» 2:0
Голлар: 1:0 – 11 Фабиу Виейра, 2:0 – 85 Сержиу Оливейра.
«Порту» – Марчесин, Мбемба, Манафа, Пепе, Сануси, Отавио (Груйич, 70), Урибе, Корона (Эванилсон, 69), Фабиу Виейра (Наказима, 60), Марега, Сержиу Оливейра (Ромариу Баро, 89).
«Олимпиакос» – Жозе Са, Ҳолебас (Рубен Винагре, 70), Рубен Семеду, Сиссе, Рафинья, Бухалакис (Пепе, 84), Ранжелович (Брума, 70), Масурас (Фортунис, 53), Мвила, Вальбуэна (Кока, 84), Эл-Араби.
Огоҳлантиришлар: Корона (61), Фортунис (80), Урибе (82), Манафа (90).

D гуруҳи

«Аталанта»—«Аякс» 2:2
Голлар: 0:1 – 30, пенальти Тадич, 0:2 – 38 Траоре, 1:2 – 54 Сапата, 2:2 – 60 Сапата.
«Аталанта» – Спортелло, Ҳатебур, Толои, Гимшити, Гозенс, Иличич (Малиновский, 78), Фройлер, Гомес (Муриэль, 78), Пашалич, Ромеро, Сапата.
«Аякс» – Онана, Мазрауи (Клайбер, 56), Схюрс, Блинд, Тальяфико, Тадич, Классен, Антони (Лабяд, 90), Гравенберх, Нерес (Промес, 69), Траоре.
Огоҳлантиришлар: Траоре (6), Классен (20), Иличич (23), Мазрауи (25), Гимшити (66), Малиновский (90).

«Ливерпуль»—«Мидтюлланн» 2:0
Голлар: 1:0 – 55 Диогу Жота, 2:0 – 90, пенальти Салоҳ.
«Ливерпуль» – Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнольд, Фабиньо (Уильямс, 30), Милнер, Шакири, Диогу Жота (Фирмино, 81), Ҳендерсон (Вейналдум, 46), Минамино (Мане, 60), Ориги (Салоҳ, 60).
«Мидтюлланд» – Андерсен, Андерссон, Святченко, Шолс, Паулинио Сильва, Систо (Эвандер, 72), Мабил (Андерсон, 66), Онека, Дреер, Каюсте (Краев, 81), Каба (Пфайффер, 81).
Огоҳлантиришлар: Шолс (19), Онека (25), Каюсте (32), Милнер (41), Паулинио Сильва (90).

ЕЧЛнинг 2-туридан ўрин олган қолган баҳслар бугун ўтказилади.
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