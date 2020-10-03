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Беларусь. Яхшибоев хет-трик қайд этди, "Шахтёр" БАТЭни қувишда давом этади
Ҳозиргина Беларусь Олий лигаси 25-туридан ўрин олган қолдирилган ўйин бўлиб ўтди. Ҳамюртимиз Жасур Яхшибоев фаолият олиб борадиган "Шахтёр" жамоаси сафарда "Белшина"га қарши баҳс олиб борди ва 5:1 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритди.
Яхшибоев учрашувни асосий таркибда бошлади ва рақиб дарвозасига 3 та тўп киритишга эришди. Бугунги ғалаба натижасида солигорскликлар ҳисобидаги очколар сони 52 тага етди ва жамоа турнир жадвалида пешқадам БАТЭдан 1 очко кам жамғаргани боис, 2-ўринда бормоқда.
Олий лига. 25-тур (қолдирилган ўйин)
"Белшина" - "Шахтёр Солигорск" 1:5
Голлар: Яхшибоев (58, 63, 81), Сзоке (75, Яхшибоев), Гендиш (86), Левицкий (90+2).
"Белшина": Харитонович, Ковалевский, Кирисов, Кучинский (Ясюкевич, 79), Одеоибо, Сазонович, Глебко, Рекиш, Салимов, Соланович (Левицкий, 67), Ковель (Бутаков, 85).
"Шахтёр": Гутор, Бегунов (Бурко, 87), Антич, Хадаркевич, Сзоке, Селява, Кендыш, Подстрелов, Яхшибоев (Бодул, 85), Кабананга (Архипов, 79), Сантос.
Огоҳлантириш: Ковалевский (23), Сантос (48), Глебко (67). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Яхшибоев учрашувни асосий таркибда бошлади ва рақиб дарвозасига 3 та тўп киритишга эришди. Бугунги ғалаба натижасида солигорскликлар ҳисобидаги очколар сони 52 тага етди ва жамоа турнир жадвалида пешқадам БАТЭдан 1 очко кам жамғаргани боис, 2-ўринда бормоқда.
Олий лига. 25-тур (қолдирилган ўйин)
"Белшина" - "Шахтёр Солигорск" 1:5
Голлар: Яхшибоев (58, 63, 81), Сзоке (75, Яхшибоев), Гендиш (86), Левицкий (90+2).
"Белшина": Харитонович, Ковалевский, Кирисов, Кучинский (Ясюкевич, 79), Одеоибо, Сазонович, Глебко, Рекиш, Салимов, Соланович (Левицкий, 67), Ковель (Бутаков, 85).
"Шахтёр": Гутор, Бегунов (Бурко, 87), Антич, Хадаркевич, Сзоке, Селява, Кендыш, Подстрелов, Яхшибоев (Бодул, 85), Кабананга (Архипов, 79), Сантос.
Огоҳлантириш: Ковалевский (23), Сантос (48), Глебко (67). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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